Furnizimi befasues dhe i kufizuar i heliumit

Përmbledhje: Heliumi, një element i gjithanshëm dhe unik, po bëhet gjithnjë e më i pakët në Tokë. Pavarësisht se është elementi i dytë më i bollshëm në univers, gjëja e rrallë e tij në planetin tonë është për shkak të lehtësisë së tij që e bën atë të arratiset në hapësirën e jashtme. Heliumi merret kryesisht si nënprodukt gjatë nxjerrjes së gazit natyror. Aftësia e tij për të qëndruar jashtëzakonisht të ftohtë e bën atë të paçmuar për aplikime të ndryshme si ftohja e makinave MRI dhe fuqizimi i raketave hapësinore. Kërkesa për helium është e gjerë, që vjen nga industri të tilla si NASA, farmaceutikë dhe Departamenti i Mbrojtjes. Rezerva Federale e Heliumit në SHBA, përgjegjëse për furnizimin me 40% të heliumit në botë, përballet me një të ardhme të pasigurt pasi së shpejti mund t'i shitet industrisë private. Vende të tjera me burime të rëndësishme të heliumit përfshijnë Katarin, Tanzaninë dhe Algjerinë. Vlerësimet ndryshojnë në lidhje me furnizimin e mbetur të heliumit, me parashikime që variojnë nga 10 vjet deri në 200 vjet. Ndikimi i mundshëm në industri mund të jetë i rëndësishëm, i shoqëruar nga natyra e paqëndrueshme e çmimeve të heliumit.

Heliumi, një element i preferuar nga fëmijët për efektin e tij të zërit të lartë, ka shumë cilësi dhe aplikime befasuese. Megjithatë, pavarësisht përhapjes së tij në univers, heliumi po bëhet gjithnjë e më i pakët në Tokë. Kjo mungesë i atribuohet aftësisë së saj për t'i shpëtuar atmosferës së Tokës për shkak të butësisë së saj, duke e bërë atë burimin e vetëm të papërtëritshëm. Prodhimi i heliumit ndodh përmes prishjes natyrore të uraniumit radioaktiv dhe toriumit, një proces që kërkon miliarda vjet.

Aktualisht, pjesa më e madhe e heliumit mblidhet nga xhepat nëntokësor të gazit natyror si një nënprodukt i procesit të nxjerrjes së gazit natyror. Megjithatë, për shkak të lehtësisë së tij, çdo helium i shpëtuar përfundimisht noton në skajin e atmosferës sonë dhe largohet nga erërat diellore. Rezerva Federale e Heliumit në SHBA, e cila furnizon 40% të heliumit në botë, po përballet me një të ardhme të pasigurt pasi së shpejti mund t'i shitet industrisë private.

Vetitë unike të heliumit, veçanërisht aftësia e tij për të qëndruar jashtëzakonisht të ftohtë me pikën më të ulët të vlimit të çdo elementi, e bëjnë atë të domosdoshëm për përdorime të ndryshme. Përdoret për ftohjen e magneteve superpërçues në makinat MRI dhe si burim karburanti për raketat hapësinore. Përplasësi i madh i Hadronit në Zvicër, për shembull, kërkon 120 tonë metrikë helium në javë për të funksionuar.

Kërkesa për helium është e gjerë në të gjithë industritë. NASA dhe SpaceX mbështeten në helium për raketa me karburant të lëngshëm, ndërsa industria farmaceutike dhe Departamenti i Mbrojtjes gjithashtu varen shumë nga ai. Furnizimi i kufizuar dhe e ardhmja e pasigurt e heliumit paraqesin sfida të rëndësishme për këto industri.

Vlerësimet në lidhje me furnizimin e mbetur me helium ndryshojnë, me parashikime që variojnë nga 10 vjet deri në 200 vjet. Disa ekspertë theksojnë nevojën për përpjekje të shtuara në riciklimin e heliumit për të zgjatur jetëgjatësinë e tij. Pasojat e mundshme për industritë janë të thella, duke marrë parasysh natyrën e paqëndrueshme të çmimeve të heliumit.

Si përfundim, mungesa e heliumit në Tokë dhe roli i tij thelbësor në industri të ndryshme nxjerrin në pah urgjencën për përdorim të përgjegjshëm dhe përpjekje riciklimi. Pasiguria që rrethon Rezervën Federale të Heliumit dhe burimet e kufizuara të heliumit në vendet e tjera e bëjnë të rëndësishme për studiuesit dhe politikëbërësit që të adresojnë ofertën dhe kërkesën e ardhshme të këtij elementi të paçmuar.

Përkufizime:

– Helium: Një element kimik me numër atomik 2, i njohur për lehtësinë e tij, pikën e ulët të vlimit dhe aplikime të ndryshme në industri si eksplorimi i hapësirës dhe imazhet mjekësore.

– MRI: Imazhe me rezonancë magnetike, një teknikë e imazhit mjekësor që përdor fusha të forta magnetike dhe valë radio për të krijuar imazhe të detajuara të strukturave të brendshme të trupit.

– Rezerva Federale e Heliumit: E themeluar në SHBA në vitet 1920 për të furnizuar me helium për blimps, ajo është përgjegjëse për një pjesë të konsiderueshme të furnizimit me helium në botë.

Burimet:

– Shoqëria Amerikane e Kimisë

– Sophia Hayes, kimiste në Universitetin e Uashingtonit në St

– Bill Halperin, profesor i fizikës në Universitetin Northwestern

- Bloomberg

– David Cole-Hamilton, profesor emeritus i kimisë në Universitetin e St Andrews

– NBC News

Shënim: Ky artikull është i kontrolluar me fakte dhe mund të përditësohet me informacione ose modifikime të reja për të ruajtur saktësinë.