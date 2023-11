Blazars: Zbulimi i mistereve të neutrinos me energji të lartë

Blazars, një lloj bërthamash aktive galaktike të njohura si kuazarë, kanë mahnitur studiuesit për vite me rradhët e tyre mbresëlënëse të rrezeve gama. Tani, një ekip ndërkombëtar kërkimor ka kryer një analizë gjithëpërfshirëse statistikore për të hedhur dritë mbi lidhjen midis këtyre flakërimeve dhe emetimeve të neutrinos me energji të lartë. Të udhëhequr nga profesori Kenji Yoshida nga Departamenti i Sistemeve të Informacionit Elektronik në Institutin e Teknologjisë Shibaura në Japoni, gjetjet e ekipit ofrojnë njohuri intriguese në marrëdhënien komplekse midis blazareve dhe fluksit të neutrinos.

Blazarët dallohen nga kuazarët e tjerë për shkak të aftësisë së tyre unike për të emetuar flakë direkt drejt Tokës. Këto ngjarje shpërthyese lëshojnë rreze kozmike me energji të lartë, të shtyra nga thelbi i këtyre galaktikave në avionë që përshkojnë distanca të mëdha. Brenda këtyre rrezeve kozmike, ndërveprimet me fotonet krijojnë grimca nënatomike të quajtura neutrino.

Shkencëtarët besojnë fuqimisht se ndezjet e rrezeve gama nga blazaret janë të lidhura ngushtë me zbulimin e neutrinos në qiell. Kjo teori fitoi mbështetje në vitin 2017 kur detektori i neutrinos së Polit të Jugut i njohur si "IceCube" vëzhgoi një ngjarje neutrino me energji të lartë që përkoi si në kohë ashtu edhe në vendndodhje me një flakërim blazar të quajtur TXS 0506+056. Ky zbulim ngriti mundësinë që një popullatë blazarësh të prodhojë neutrino me energji të lartë gjatë shpërthimeve. Sidoqoftë, marrëdhënia e saktë midis aktivitetit të ndezjes së blazareve dhe emetimit të neutrinos mbetet një enigmë që ka nevojë për eksplorim të mëtejshëm.

Në studimin e tyre, ekipi hulumtues ndërkombëtar ekzaminoi gjithsej 145 blazare. Prej tyre, 144 janë nxjerrë nga Lista e Burimeve të Monitoruara të Teleskopit të Zonës së Madhe Fermi, duke përfshirë blazarin e dukshëm TXS 0506+056. Për të kuptuar kontributin e ndezjeve të rrezeve gama në emetimin e neutrinos, studiuesit ndërtuan kthesa javore të dritës së bashkuar, duke përfaqësuar fluksin mesatar të rrezeve gama të çdo blazar. Duke përdorur një algoritëm Bayesian, ata përcaktuan ciklin e funksionit të ndezjes (përqindja e kohës që shpenzon një blazar në një gjendje ndezëse) dhe fraksionin përkatës të energjisë për çdo blazar.

Nëpërmjet analizës së tyre, ekipi zbuloi një prirje të qartë: blazaret me cikle pune më të ulëta të ndezjes dhe fraksionet e energjisë ishin më të përhapura në kampionin e tyre. Këta parametra shfaqën shpërndarje të ngjashme me ligjin e fuqisë, duke demonstruar një korrelacion të fortë midis tyre. Për më tepër, studiuesit identifikuan një pabarazi të konsiderueshme në ciklet e funksionit të ndezjes midis llojeve të ndryshme të blazareve.

Veçanërisht, ekipi vlerësoi gjithashtu fluksin e energjisë së neutrinos të çdo ndezjeje të rrezeve gama, duke përdorur një lidhje shkallëzimi që merr parasysh ndriçimin e neutrinës dhe rrezeve gama. Duke krahasuar parashikimet e tyre me ndjeshmërinë e integruar në kohë të IceCube, studiuesit ishin në gjendje të vendosnin kufijtë e sipërm në kontributin e ndezjeve në fluksin izotropik të neutrinos difuz.

Duke theksuar rëndësinë e punës së tyre, Prof. Yoshida theksoi potencialin e saj për të avancuar njohuritë shkencore në lidhje me origjinën e neutrinos astrofizike. Me vëzhgime të mëtejshme dhe aplikimin e metodës së tyre, studiuesit shpresojnë të zbulojnë misteret që rrethojnë blazaret dhe rolin e tyre në prodhimin e neutrinos me energji të lartë.

Fakte:

Pyetje: Çfarë janë blazaret?

Blazarët janë një lloj bërthamash aktive galaktike të njohura si kuazarë. Ajo që i dallon është aftësia e tyre për të lëshuar flakë të drejtuara drejt Tokës.

Pyetje: Çfarë janë neutrinot?

Neutrinot janë grimca nënatomike që nuk kanë ngarkesë elektrike dhe ndërveprojnë dobët me materien. Ato mund të prodhohen përmes ndërveprimeve të rrezeve kozmike në ngjarje astrofizike me energji të lartë si flakët e blazareve.

Pyetje: Si lidhen ndezjet e rrezeve gama nga blazaret me neutrinot me energji të lartë?

Shkencëtarët besojnë se ndezjet e rrezeve gama nga blazaret mund të jenë ngjarjet kryesore përgjegjëse për zbulimin e neutrinos me energji të lartë në qiell. Koha dhe pozicionimi i një ngjarjeje neutrino me energji të lartë të zbuluar nga IceCube u përafrua me një shpërthim flakërues, duke lënë të kuptohet një korrelacion midis dy fenomeneve.

Pyetje: Çfarë zbuloi ekipi hulumtues?

Ekipi hulumtues zbuloi se blazaret me cikle pune më të ulëta të ndezjes dhe fraksionet e energjisë ishin më të zakonshme në kampionin e tyre. Ata gjithashtu identifikuan një ndryshim të rëndësishëm në ciklet e funksionit të ndezjes midis llojeve të ndryshme të blazareve. Për më tepër, ata vendosën kufijtë e sipërm në kontributin e ndezjeve në fluksin izotropik të neutrinos difuz.

