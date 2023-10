Zbulimi i ndryshimeve epigjenetike në plakje duke përdorur metilimin e ADN-së

By

Plakja është një proces natyror i karakterizuar nga një rënie graduale e funksionit të organeve, duke çuar në rritjen e ndjeshmërisë ndaj sëmundjeve të ndryshme. Ndërsa ne mund të vëzhgojmë dhe ndjejmë efektet e plakjes, hulumtimet kanë treguar se ajo ndodh edhe në një nivel molekular. Modifikimet epigjenetike, të tilla si metilimi i ADN-së, modifikimi i histonit dhe ARN-të jokoduese, luajnë një rol të rëndësishëm në përparimin e plakjes [1].

Në fushën e teknologjisë së jetëgjatësisë, shkencëtarët kanë zhvilluar orë epigjenetike të ADN-së që përdorin bioshënues të bazuar në metilim për të parashikuar moshën biologjike të individëve, organeve dhe qelizave. Këto orë mbështeten në grupe CpG (sekuenca të nukleotideve që mund të metilohen) dhe algoritme matematikore për të bërë këto parashikime. Sidoqoftë, orët aktuale ekzaminojnë vetëm një pjesë të vogël të ADN-së dhe japin informacion të kufizuar në lidhje me ndryshimet e përgjithshme në metilimin e ADN-së gjatë plakjes [1].

Një studim i fundit i botuar në Aging Cell synoi të adresonte këto kufizime duke përdorur sekuencën e bisulfiteve të gjenomit të plotë, një teknikë që lejon një analizë gjithëpërfshirëse të metilimit të ADN-së në të gjithë gjenomin. Studiuesit analizuan dy lloje të ndryshme qelizash, monocitet dhe qelizat muskulore, të cilat kanë marrëdhënie të kundërta me qarkullimin e qelizave. Monocitet kanë jetëgjatësi më të shkurtër dhe rrotullohen me shpejtësi, ndërsa qelizat e muskujve jetojnë më gjatë [2].

Studimi identifikoi 6,780 pozicione CpG të metiluara diferenciale të lidhura me plakjen në qelizat e muskujve dhe 29,492 në monocite. Shumica e vendeve të CpG të lidhura me moshën u gjetën brenda gjeneve në të dy llojet e qelizave. Analiza e rrugës zbuloi se ndryshimet e metilimit të lidhura me plakjen preknin rrugët si Notch, ROBO, MECP2 dhe RUNX si në monocitet ashtu edhe në qelizat e muskujve. Për më tepër, rrugët neuronale u vunë re gjithashtu të përfshiheshin në procesin e plakjes [2].

Studiuesit vunë re më tej se ndryshimet në modelet e metilimit në qelizat e muskujve arritën kulmin rreth moshës 52 dhe 62 vjeç, ndërsa tek monocitet, moshat kulmore varionin nga 33 në 37-42. Ata identifikuan rajone specifike të metiluara në mënyrë diferenciale të lidhura me plakjen në të dy llojet e qelizave, duke theksuar rajonet gjenomike ku ndodhën ndryshimet e metilimit të lidhura me moshën [2].

Studimi zbuloi gjithashtu mbipërfaqësimin e disa moduleve biologjike të lidhura me plakjen. Në qelizat e muskujve, këto module përfshinin sinjalizimin e ndërmjetësuar nga cAMP, përkthimin e proteinave dhe tkurrjen e muskujve, ndërsa tek monocitet, ato përfshinin fagocitozën, metabolizmin e nukleotideve, rregullimin e konformimit të ADN-së, migrimin e qelizave dhe ngjitjen qelizore. Këto gjetje ofrojnë një pasqyrë të vlefshme në rrugët dhe proceset e ndikuar nga ndryshimet e metilimit të ADN-së të lidhura me plakjen [2].

Ndërsa ky hulumtim hedh dritë mbi ndryshimet epigjenetike që ndodhin gjatë plakjes, ai është ende në fazat e hershme. Zhvillimi i mëtejshëm është i nevojshëm për të rritur potencialin e tij si një alternativë ndaj orëve aktuale të plakjes që mbështeten në analizën e metilimit të bazuar në mikrovarg. Sidoqoftë, ky studim përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt kuptimit të ndërveprimit kompleks midis epigjenomit dhe proceseve të plakjes [1][2].

