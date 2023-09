Një projekt i ri për të rikthyer magjinë e vëzhgimit të qiellit të natës

Në botën e astronomisë, debati midis përdorimit të teleskopëve të mëdhenj dhe të ndërlikuar kundrejt dylbive portative dhe të thjeshta ka qenë gjithmonë një temë diskutimi. Ndërsa teleskopët kanë vendin e tyre, shumë astronomë zbulojnë se dylbi ofrojnë një pamje të vërtetë dhe gjithëpërfshirëse të qiellit të natës. Dylbitë jo vetëm që janë më të lëvizshme, por ato ofrojnë gjithashtu një mënyrë unike dhe tërheqëse për të eksploruar dhe mësuar rreth qiellit.

Analog Sky, një projekt nga Robert Asumendi, së fundmi ka prezantuar një komplet emocionues të bërë vetë të quajtur Magic. Ky projekt synon të rikthejë magjinë e vëzhgimit të qiellit duke i lejuar përdoruesit të ndërtojnë dylbitë e tyre astronomike të stilit të kutisë. Kompleti kombinon veçoritë më të mira të dylbive dhe teleskopëve, duke ofruar një mënyrë të re dhe inovative për të eksploruar qiellin e natës.

Ndërtimi i Magjisë është një proces i drejtpërdrejtë që mund të trajtohet në tre mënyra të ndryshme. Përdoruesit mund të printojnë ose 3D shumicën e pjesëve (me përjashtim të optikës) bazuar në specifikimet e dhëna, të porosisin pjesët nga furnizuesit e sugjeruar ose të marrin një qasje hibride dhe të kombinojnë të dyja metodat. Rezultati përfundimtar është një teleskop kompakt dhe i lehtë dylbi me një shikues me kënd të drejtë, i ngjashëm me shikuesit e projektit Moonwatch të përdorur në vitet 1960.

Magic nuk është vetëm e lehtë për t'u përdorur, por ka edhe shumë aplikacione. Mund të përdoret për shikimin tokësor, shikimin e zogjve dhe madje mund të ndahet midis vëzhguesve të shumtë. Hapësira e okularit të dioptrisë mund të rregullohet shpejt, duke lejuar një dorëzim pa probleme të pamjes nga një person te tjetri. Për më tepër, Magic është projektuar që të jetë kompakte dhe e lehtë, duke e bërë atë ideale për sesione të shpejta në verandën e përparme ose që fëmijët ta mbajnë vetë.

Kompleti Magic mund të përmirësohet me filtra dhe përfshin një tregues lazer 4 milivatësh për synimin dhe një gjetës të palosshëm 1x si rezervë. Kostoja totale e ndërtimit të Magic varion nga pak më shumë se 300 dollarë nëse pjesët printohen 3D në rreth 500 dollarë nëse përdoret trekëmbëshi i rekomanduar. Duke marrë parasysh që dylbi astronomike me cilësi të lartë mund të kushtojnë deri në një mijë dollarë, kostoja e ndërtimit të Magic është relativisht e përballueshme.

Analog Sky's Magic ofron një mundësi për familjet që të përfshihen në një projekt të përbashkët dhe të lidhen me thjeshtësinë dhe bukurinë e qiellit të natës. Në një epokë të dominuar nga koha e ekranit, Magic ofron një mënyrë freskuese dhe zhytëse për të shijuar së bashku mrekullitë e universit.

