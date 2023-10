Vështrime mbi Përparimet dhe Aplikimet e Materialeve 2D

By

Ky artikull thekson rishikimin e fundit të kryer nga Roman Engel-Herbert, Drejtor i Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI) dhe Joao Marcelo J. Lopes, një shkencëtar i lartë në PDI, në fushën e materialeve me shtresa dy-dimensionale ( 2DLM). Rishikimi i tyre, i titulluar "Përparimet e fundit në teorinë, sintezën, vetitë dhe aplikimet e materialeve 2D", është botuar në ACS Nano. Autorët ofrojnë njohuri të vlefshme për tendencat aktuale dhe perspektivat e ardhshme në lidhje me sintezën dhe vetitë e këtyre materialeve.

Rishikimi është frymëzuar nga seminari i 9-të vjetor Graphene and Beyond i mbajtur në 2022. Ai përfshin gjithashtu punën e fundit të PDI mbi rritjen e heterostrukturave magnetike me cilësi të lartë duke përdorur metoda epitaksiale. Një gamë e gjerë temash mbulohet në rishikim, duke përfshirë teorinë, sintezën dhe përpunimin, vetitë e materialit, integrimin e materialit, studimin e pajisjes dhe heterostrukturat e përdredhura 2D.

Disa nga temat themelore të diskutuara në rishikim përfshijnë modelimin e defekteve dhe ndërkalantëve, duke u fokusuar në rrugët e formimit dhe funksionalitetet strategjike. Theksohet gjithashtu roli i mësimit të makinerive në sintezë dhe ndjesi. Rishikimi thekson zhvillime të rëndësishme në sintezën, përpunimin dhe karakterizimin e materialeve të ndryshme 2D. Për më tepër, ai eksploron vetitë optike dhe fononike të këtyre materialeve, të kontrolluara nga johomogjeniteti i materialit, imazhet shumëdimensionale, biosensing dhe analiza e mësimit të makinerive.

Prezantohet koncepti i heterostrukturave të përziera-dimensionale duke përdorur blloqe ndërtimi 2D për pajisjet logjike dhe memorie të gjeneratës së ardhshme. Autorët gjithashtu thellojnë rëndësinë e homobashkimeve të këndit të kthesës në transportin kuantik dhe ofrojnë perspektiva të ardhshme për fushën e 2DLM.

Autorët kontribues në rishikim përfshijnë ekspertë nga institute të ndryshme të SHBA-së dhe institucione ndërkombëtare si Universiteti i Insbrukut. Ky bashkëpunim siguron një perspektivë gjithëpërfshirëse dhe globale mbi avancimet dhe aplikimet e materialeve 2D.

Në përgjithësi, rishikimi nga Engel-Herbert dhe Lopes ofron një përmbledhje gjithëpërfshirëse të gjendjes aktuale të fushës dhe paraqet perspektiva emocionuese për të ardhmen e materialeve 2D.

