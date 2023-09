Të jetosh si një astronaut analog në Antarktidë

By

Në nëntor 2022, Tara Sweeney filloi një ekspeditë kërkimore në Thwaites Glacier në Antarktidën Perëndimore. Ndërsa objektivi i saj kryesor ishte të studionte gjeologjinë e akullnajës dhe shkrirjen e akullit, Sweeney nuk mund të mos i kujtohej se si mund të ndihej të jesh një eksplorues i hapësirës. Si një ish-oficere e Forcave Ajrore dhe studente aktuale e doktoraturës në gjeologjinë hënore, ajo ndjeu ngjashmërinë midis ekspeditave në Antarktidë dhe misioneve hapësinore.

Për vite me radhë, shkencëtarët e hapësirës kanë studiuar përvojat e njerëzve që jetojnë në mjedise ekstreme si Antarktida për të kuptuar më mirë sfidat dhe kushtet me të cilat mund të përballen astronautët në planetë të tjerë. Këto ekspedita polare shërbejnë si një analog i vlefshëm për eksplorimin e hapësirës, ​​duke ofruar njohuri mbi aspektet fiziologjike dhe psikologjike të misioneve me kohëzgjatje të gjatë.

Gjatë qëndrimit të saj 16-ditor në Thwaites Glacier, Sweeney dhe ekipi i saj jetuan në tenda dhe u përballën me kushtet e vështira të motit. Ata u përballën me stuhi dhe stuhi, duke kaluar ditë të bllokuara brenda tendave të tyre. Sweeney madje e gjeti veten të kapur në një lojë të bardhë, duke e krahasuar përvojën me të qenit brenda një topi ping-pong. Pavarësisht sfidave, ajo ndjeu një ndjenjë fokusimi dhe emocioni që nuk e kishte përjetuar në kontinentin e saj vendas.

Pjesëmarrja në Konferencën Analoge të Astronautëve 2023 në maj i dha Sweeney-t një mundësi unike për të eksploruar më tej përvojën e astronautëve analog. Konferenca mblodhi së bashku individë që simulojnë udhëtimin afatgjatë në hapësirë ​​në Tokë. E mbajtur në Biosphere 2, një habitat i pavarur në shkretëtirën e Arizonës, ngjarja synonte të kuptonte qëndrueshmërinë e krijimit të mjediseve të banueshme në planetë armiqësor.

Udhëtimi i Sweeney në Thwaites Glacier dhe pjesëmarrja e saj në Konferencën Analoge të Astronautëve nxjerr në pah lidhjen midis eksplorimeve polare dhe misioneve hapësinore. Këto përvoja ofrojnë njohuri të vlefshme për sfidat fizike dhe mendore që mund të hasin astronautët në misionet e ardhshme në Hënë, Mars dhe më gjerë.

