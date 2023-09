Moon Rover i Indisë zbulon një tërmet të mundshëm të Hënës

By

Misioni hënor i Indisë, Chandrayaan-3, mund të ketë zbuluar prova të një "tërmeti hëne" në sipërfaqen e hënës. Instrumenti për Aktivitetin Sizmik Hënor (ILSA), i bashkangjitur në tokëzuesin Vikram, zbuloi aktivitet sizmik më 26 gusht, duke shënuar tërmetin e parë të mundshëm të hënës që nga vitet 1970. Ky zbulim, së bashku me lëvizjet e roverit Pragyan të Indisë, mund të sigurojë njohuri të vlefshme për përbërjen gjeologjike të hënës.

Tërmeti i hënës u zbulua menjëherë pasi zbarkimi Vikram preku në polin jugor të hënës më 23 gusht. Organizata Indiane e Kërkimeve Hapësinore (ISRO) deklaroi se ngjarja duket të jetë e natyrshme dhe aktualisht është nën hetim. Misionet hënore Apollo në vitet 1960 dhe 1970 ishin të parat që zbuluan aktivitetin sizmik në Hënë, duke zbuluar strukturën e saj komplekse gjeologjike.

Përparimet e fundit në mjetet e analizës dhe modelet kompjuterike i kanë lejuar shkencëtarët të kuptojnë më mirë brendësinë e hënës. Studimet kanë treguar se hëna ka të ngjarë të ketë një bërthamë hekuri të rrethuar nga një top i dendur dhe i fortë hekuri. Për më tepër, njollat ​​e mantelit të shkrirë të hënës mund të ndahen nga pjesa tjetër, duke rezultuar në tërmete ndërsa ngrihen në sipërfaqe.

Fusha magnetike e Hënës ndryshon dukshëm nga ajo e Tokës. Ndërsa Toka ka një fushë magnetike të fortë, brendësia e hënës është kryesisht e ngrirë dhe i mungon një fushë magnetike e fortë. Megjithatë, shkëmbinjtë e gjetur gjatë misioneve Apollo të NASA-s sugjerojnë se hëna mund të ketë pasur një fushë të fuqishme gjeomagnetike në të kaluarën.

Chandrayaan-3 synon të hedhë dritë mbi këto mistere duke vazhduar eksplorimin e saj në sipërfaqen e hënës. Si landeri ashtu edhe roveri janë aktualisht në modalitetin e fjetjes, por do të rifillojnë funksionimin kur hëna të hyjë në dritën e ditës më 22 shtator. Me aftësitë e tyre me energji diellore, këto instrumente janë të pozicionuara mirë për të zbuluar sekretet e strukturës së brendshme të Hënës dhe për të ofruar njohuri të vlefshme për historinë e saj.

