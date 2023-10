Rezerva Hanle Dark Sky: Një strehë për astronomët amatorë

By

Fshati Hanle, i vendosur brenda strehës së kafshëve të egra Changthang, është i njohur për qiellin e errët të pacenuar dhe kushtet e motit të thatë, duke e bërë atë një vend ideal për kërkime astronomike. Shtëpia e Observatorit Astronomik Indian dhe teleskopi optik i dytë më i lartë në botë, Hanle është caktuar së fundmi si Rezerva e Qiellit të Errët Hanle (HDSR) nga territori i Unionit i Ladakh.

HDSR synon të mbrojë zonën nga ndotja nga drita e shkaktuar nga njeriu dhe të ruajë errësirën e saj të jashtëzakonshme për vëzhgime astronomike. Gjithashtu promovon turizmin, duke u ofruar vizitorëve mundësinë të përjetojnë bukurinë e qiellit të natës. Astronomët amatorë janë tërhequr prej kohësh në Hanle për shkak të qiellit jashtëzakonisht të errët të saj, duke i lejuar ata të vëzhgojnë objekte qiellore të zbehta dhe të kapin fotografi të detajuara.

Një nga pikat kryesore të festës së yjeve të mbajtur në Hanle ishte mundësia për të parë fenomene të rralla astronomike, si "agimi i rremë" dhe "drita zodiakale". Agimi i rremë i referohet një shkëlqimi para lindjes së diellit që mund të vërehet vetëm nga vendet më të errëta, ndërsa drita zodiakale është drita e dobët e diellit e shpërndarë nga pluhuri në rrafshin e sistemit diellor.

Pjesëmarrës nga vende të ndryshme në Indi, duke përfshirë Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep dhe Mumbai, si dhe fshatarë dhe turistë vendas, u mblodhën në Hanle për të qenë pjesë e festës së yjeve. Ngjarja tërhoqi si astronomët amatorë ashtu edhe vëzhguesit vizualë, të cilët ishin në gjendje të vlerësonin galaktikat e zbehta të errëta të dukshme në qiellin Bortle-1 (më të errët) të HDSR.

Në një përpjekje për të angazhuar komunitetin lokal dhe për të promovuar astro-turizmin, Instituti Indian i Astrofizikës (IIA) ka ofruar teleskopë të vegjël për fshatarët e përzgjedhur dhe i ka trajnuar ata si "ambasadorë të astronomisë". Kjo nismë jo vetëm që ndihmon në zhvillimin socio-ekonomik të zonës, por gjithashtu siguron që turistët të marrin udhëzime dhe informacione të ditura për qiellin e natës.

Duke parë drejt së ardhmes, organizatorët planifikojnë ta bëjnë festën e Yjeve të HDSR një ngjarje vjetore, me shpresën për të tërhequr entuziastë të astronomisë nga India dhe jashtë saj. Me mbështetjen e vazhdueshme të komuniteteve lokale dhe përpjekjet e IIA-s, qiejt e Hanle do të mbeten një destinacion i dashur për vëzhguesit e yjeve dhe astronomët.

