Përpjekjet e Organizatës Indiane të Kërkimeve Hapësinore për të vendosur komunikim me landerin Vikram të Chandrayaan-3 dhe roverin Pragyan

Organizata Indiane e Kërkimeve Hapësinore (ISRO) ka bërë përpjekje për të vendosur komunikim me landerin Vikram dhe roverin Pragyan të misionit Chandrayaan-3. Synimi është të përcaktohen kushtet e aktivizimit të tyre, por deri më tani nuk është marrë asnjë sinjal prej tyre. ISRO ka deklaruar se do të vazhdojnë përpjekjet e tyre për të vendosur kontakte.

Ministri i Unionit i Indisë, Jitendra Singh, gjithashtu ka konfirmuar se nuk është marrë asnjë sinjal nga landeri dhe roveri. Singh spekulon se periudha e zgjatur e kushteve të motit të ftohtë në Hënë, me temperatura që arrijnë deri në -150 gradë Celsius, gjatë natës hënore mund të jetë një faktor i mundshëm që shkakton mungesën e sinjalit. Megjithatë, ISRO mbetet e vendosur të vazhdojë përpjekjet e tyre për të vendosur kontakte.

ISRO kishte planifikuar të riaktivizonte landerin dhe roverin, të cilët ishin në "modalitet gjumi" për afërsisht 16 ditë tokësore para natës hënore. Landeri dhe roveri pritej të aktivizoheshin pasi temperatura në Hënë të ngrihej mbi minus 10 gradë Celsius, duke shkaktuar "qarkun e zgjimit" vendimtar përgjegjës për komunikimin jetësor.

Landeri Vikram u rrëzua me sukses pranë polit jugor të hënës më 23 gusht, duke përfunduar objektivin kryesor të misionit Chandrayaan-3. Si toka dhe roveri funksionuan në mënyrë efektive për rreth 10 ditë tokësore. Roveri hyri në modalitetin e gjumit më 2 shtator, i ndjekur nga zbarkimi më 4 shtator.

Drejtori i Qendrës së Aplikimeve Hapësinore, Nilesh Desai, njoftoi se riaktivizimi i roverit dhe landerit ishte shtyrë për më 23 shtator. Desai përmendi se roveri kishte kaluar tashmë një distancë prej 105 metrash dhe kishte mbledhur të dhëna të rëndësishme, të cilat aktualisht janë duke u analizuar nga shkencëtarët e ISRO.

Pavarësisht sfidave me të cilat u përball gjatë misionit, ISRO mbetet optimiste dhe do të vazhdojë përpjekjet e saj për të vendosur komunikim me landerin Vikram dhe roverin Pragyan. Të dhënat e mbledhura nga roveri deri më tani kanë potencial të madh për zbulime të mëtejshme shkencore në eksplorimin e hapësirës.

