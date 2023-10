Rritja e vitaminës C mund të zbusë toksicitetin e bakrit në kivi

Studiuesit nga Kopshti Botanik Wuhan i Akademisë Kineze të Shkencave kanë zbuluar se nivelet e rritura të acidit askorbik, i njohur gjithashtu si vitamina C, mund të rrisë tolerancën e bakrit dhe të zbusë toksicitetin e bakrit në kivi. Ky zbulim është i rëndësishëm sepse plehrat dhe pesticidet me bazë bakri përdoren zakonisht për të luftuar epideminë e rëndë të shkaktuar nga Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) në kultivimin e kivit. Megjithatë, akumulimi i lartë i bakrit në kivi përbën një kërcënim për sigurinë ushqimore dhe shëndetin e njeriut.

Studimi, i publikuar në Journal of Hazardous Materials, vlerësoi përmbajtjen e bakrit në 108 mostra kivi nga 27 kultivarë të ndryshëm në mbarë botën. Studiuesit zbuluan se kivi me mish të kuq ose të verdhë kishte përmbajtje shumë më të lartë bakri sesa ato me mish të gjelbër. Për më tepër, përqendrimi i bakrit ishte më i ulët në mishin dhe bërthamat e frutave në krahasim me lëkurën dhe farat e frutave.

Nivelet e larta të bakrit rezultuan në dëmtime të dukshme në bimët e kivit. Megjithatë, kur bimët e kivit ushqeheshin me acid askorbik shtesë, dëmi u zbut. Për më tepër, studiuesit zbuluan se trajtimi i bakrit rrit përmbajtjen e acidit askorbik në gjethet e kivit dhe rregulloi gjenet kyçe të përfshira në biosintezën e acidit askorbik.

Për të vërtetuar këto gjetje, studiuesit mbishprehën gjenin GDP-L-galaktozë fosforilazë3 (GGP3) në kivi transgjenik, duke rezultuar në një rritje të konsiderueshme të përmbajtjes së acidit askorbik në krahasim me llojin e egër. Linjat transgjenike të kivit me përmbajtje më të lartë të acidit askorbik shfaqën toksicitet të reduktuar të bakrit, fotosintezë të përmirësuar, pastrim të specieve të tepërta reaktive të oksigjenit dhe shprehje të ndryshuar të gjeneve të lidhura me stresin.

Ky studim tregon se acidi askorbik luan një rol vendimtar në zbutjen e toksicitetit të bakrit në kivi. Duke kuptuar mekanizmat e përfshirë, mund të jetë e mundur të zhvillohen strategji për të rritur tolerancën e bakrit dhe për të siguruar siguri më të mirë ushqimore në kultivimin e kivit.

Burimi:

Xiaoying Liu et al, Rritja e sintezës së acidit askorbik nga mbishprehja e AcGGP3 përmirëson toksicitetin e bakrit në kivi, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393