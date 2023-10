Japonia dhe SHBA sjellin mostra asteroidi në Tokë

By

Japonia dhe Shtetet e Bashkuara kanë tërhequr me sukses copa asteroidësh dhe i kanë kthyer ato në Tokë si pjesë e programeve të tyre të veçanta hapësinore. Ndërsa sasia dhe cilësia e mostrave ndryshojnë, këto misione nuk janë në konkurrencë, por përkundrazi plotësojnë njëri-tjetrin në kërkimin e të kuptuarit të origjinës së jetës.

Sonda Osiris-Rex e NASA-s lëshoi ​​një kapsulë që u ul në Utah më 24 shtator. Për të siguruar ruajtjen e mostrave, kapsula u vendos në një enë të mbushur me nitrogjen, duke parandaluar çdo kontakt me atmosferën e Tokës. Mostrat që atëherë janë transportuar në Qendrën Hapësinore Johnson në Teksas, ku do të analizohen.

Ndërkohë, misioni japonez Hayabusa2, i nisur nga Agjencia Japoneze e Kërkimit të Hapësirës Ajrore (JAXA), hodhi me sukses një kapsulë që përmbante mostra asteroidi në pjesën e jashtme të Australisë më 6 dhjetor. Kjo kapsulë gjithashtu u mbyll me kujdes për të ruajtur integritetin e mostrave. Misioni Hayabusa2 ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare për mbledhjen e tij mbresëlënëse dhe marrjen e mostrave nga dy asteroidë të ndryshëm.

Të dy misionet synojnë të ofrojnë njohuri të vlefshme për origjinën dhe evolucionin e sistemit tonë diellor. Duke studiuar përbërjen dhe vetitë e këtyre mostrave të asteroideve, shkencëtarët shpresojnë të thellojnë të kuptuarit tonë se si filloi jeta në Tokë dhe të zbulojnë potencialisht të dhëna për ekzistencën e jetës diku tjetër në univers.

Analiza e këtyre mostrave është një proces i përpiktë që kërkon teknika të avancuara shkencore. Shkencëtarët do të kryejnë teste të ndryshme, të tilla si matja e përbërjes izotopike, mineralogjia dhe kimia organike e mostrave. Këto analiza do të ofrojnë të dhëna kritike për të ndihmuar në zbardhjen e mistereve të formimit të asteroideve dhe rolin që ata luajtën në zhvillimin e sistemit tonë diellor.

Bashkëpunimi midis Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë në mbledhjen e mostrave të asteroideve tregon rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në avancimin e njohurive shkencore. Duke kombinuar burimet, ekspertizën dhe teknologjinë, këto misione kanë potencialin për të dhënë kontribut të thellë në kuptimin tonë të kozmosit.

