Mbjellja e llambave të pranverës: Më mirë vonë se kurrë

Nëse nuk i keni mbjellë ende llambat tuaja të lulëzimit të pranverës, mos u shqetësoni. Më mirë vonë se kurrë, apo jo? Edhe pse do të ishte më mirë t'i mbilleshin ato një muaj më parë, ka ende kohë për t'i futur në tokë dhe për të shijuar lulëzimin e bukur pranverën e ardhshme.

Tulipanët dhe llamba të tjera me lule pranverore janë në shitje prej pak kohësh. Ju ndoshta keni parë kuti të tyre të grumbulluara në rafte në dyqanet e kopshteve dhe dyqanet e pajisjeve. Por nëse nuk e keni blerë apo mbjellë ende tuajën, tani është koha për ta bërë këtë.

Pasi u korrën në Holandë pranverën e kaluar, këto llamba janë ruajtur në kushte të kontrolluara me kujdes të temperaturës dhe lagështisë. Është e rëndësishme të theksohet se raftet në një dyqan të ngrohtë nuk janë vendi më i mirë për t'i mbajtur ato. Megjithatë, ata nuk do të qëndrojnë atje për shumë kohë pasi dyqanet së shpejti do të krijojnë hapësirë ​​për mallrat e Halloween dhe Krishtlindjeve.

Pra, çfarë duhet të bëni nëse ende keni llamba të pambjellura? Mbillini ato sa më shpejt që të jetë e mundur, pa vonesë të mëtejshme. Llambat e lulëzimit të pranverës duhet të kalojnë një periudhë gjumi të ftohtë për t'u zhvilluar siç duhet. Duke i mbjellë tani, ju po u jepni atyre mundësinë që të vendosin rrënjët e tyre dhe të përgatiten për ciklin e rritjes së pranverës.

Sigurohuni që të zgjidhni një vend të drenazhuar mirë në kopshtin tuaj. Shumica e llambave preferojnë një vend me diell, por disa varietete mund të tolerojnë hije të pjesshme. Gërmoni vrima në thellësinë e duhur, e cila zakonisht është trefishi i lartësisë së llambës, dhe vendosini ato sipas udhëzimeve të paketimit.

Uji tërësisht llamba të mbjella dhe shtoni një shtresë mulch për t'i mbrojtur ato nga luhatjet ekstreme të temperaturës. Pastaj, thjesht prisni me durim derisa të vijë pranvera dhe përpjekjet tuaja do të shpërblehen me lule të gjalla dhe një kopsht të bukur.

