Epoka e re e fluturimeve hapësinore njerëzore: Numri rekord i nisjeve me bazë në SHBA që priten në 2024

Peizazhi i fluturimeve njerëzore në hapësirë ​​do të përjetojë një ndryshim të rëndësishëm, me 2024-ën që do të jetë një vit novator për lëshimet orbitale me bazë në SHBA. Një total prej shtatë misionesh, të planifikuara për t'u nisur nga Qendra Hapësinore Kennedy dhe Stacioni i Forcave Hapësinore Cape Canaveral, janë vendosur të dërgojnë 26 astronautë në orbitë. Ky shënon numrin më të madh të nisjeve me ekuipazh nga Bregu Hapësinor që nga viti 2009, kur kishte pesë lëshime të anijeve kozmike me 35 astronautë në bord. Për më tepër, nëse gjithçka shkon siç është planifikuar, viti 2024 do të jetë dëshmitar i lëshimeve më të ekuipazhit që nga viti 1997, ku u panë tetë misione të anijeve kozmike.

SpaceX ka luajtur një rol vendimtar në rigjallërimin e fluturimeve hapësinore njerëzore me bazë në SHBA që nga përfundimi i programit të anijeve kozmike. Ngritja e suksesshme e kompanisë së Crew Dragon Endeavour në maj 2020, duke transportuar astronautët e NASA-s në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS), hapi rrugën për një epokë të re të fluturimeve komerciale në hapësirë. Që atëherë, SpaceX ka qenë lëshuesi i vetëm me bazë në SHBA i njerëzve, duke ndërmarrë një kombinim të misioneve nën Programin Komercial të Ekuipazhit të NASA-s dhe sipërmarrjeve private në ISS dhe fluturimet orbitale.

Ndërsa shohim përpara për vitin 2024, ka perspektiva edhe më emocionuese në horizont. SpaceX po planifikon një pesë misione rekord, duke përfshirë misionin Axiom Space 3, i cili do të përfshijë një vizitë të shkurtër në ISS. Misioni Crew-8 do të dërgojë katër anëtarë zëvendësues të ekuipazhit në stacionin hapësinor për një qëndrim gjashtë mujor. Për më tepër, ka pritshmëri për fluturimin e parë me ekuipazh të programit Artemis të NASA-s, me anijen Orion, si dhe fluturimin e shumëpritur provë me ekuipazh të Boeing-it CST-100 Starliner.

Këto zhvillime nënkuptojnë një pikë kthese kritike në eksplorimin e hapësirës, ​​pasi më shumë lojtarë hyjnë në fushë. Përveç misioneve të vazhdueshme me ekuipazh të Rusisë dhe Kinës, kompanitë private si Virgin Galactic dhe Blue Origin po bëjnë gjithashtu përparime në fluturimin suborbital. Ky zgjerim i mundësive për të hyrë në hapësirë ​​jo vetëm që do të përfitojë nga superfuqitë e krijuara, por gjithashtu do të lehtësojë bashkëpunimin global, pasi qeveritë kërkojnë të nxisin programet e tyre të astronautëve.

Ndërsa presim me padurim të ardhmen e fluturimeve njerëzore në hapësirë, numri rekord i lëshimeve me bazë në SHBA në vitin 2024 tregon përparimin e jashtëzakonshëm që kemi bërë dhe sinjalizon një epokë të re të eksplorimit dhe zbulimit të hapësirës.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. Sa lëshime orbitale me bazë në SHBA priten në 2024?

Shtatë misione janë planifikuar nga Qendra Hapësinore Kennedy dhe Stacioni i Forcave Hapësinore Cape Canaveral në vitin 2024, të cilat do të dërgojnë 26 astronautë në orbitë.

2. Si krahasohet kjo me vitet e mëparshme?

Nisjet e planifikuara në vitin 2024 do të jenë numri më i lartë i lëshimeve me ekuipazh nga Bregu Hapësinor që nga viti 2009. Do të jenë gjithashtu lëshimet me më shumë ekuipazh që nga viti 1997.

3. Cila kompani është lëshuesi kryesor i njerëzve me bazë në SHBA?

SpaceX ka qenë lëshuesi kryesor i njerëzve me bazë në SHBA që nga maji 2020, pas daljes në pension të programit të anijeve kozmike.

4. Çfarë zhvillimesh të tjera mund të presim në vitin 2024?

Përveç misioneve të SpaceX, 2024 mund të shihet fluturimi i parë me ekuipazh i programit Artemis të NASA-s dhe CST-100 Starliner të Boeing. Këto piketa nënkuptojnë mundësi të ndryshme për eksplorimin dhe bashkëpunimin e hapësirës.

5. Si do të ndikojnë këto përparime në të ardhmen e fluturimeve njerëzore në hapësirë?

Rritja e numrit të lëshimeve dhe përfshirja e lojtarëve të ndryshëm në terren tregojnë një epokë të re të eksplorimit të hapësirës, ​​duke u mundësuar më shumë kombeve dhe organizatave të dalin përtej kufijve të Tokës dhe të kontribuojnë në të kuptuarit tonë të universit.