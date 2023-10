Ndikimi shkatërrues i zjarreve në Pantanal në 2020

By

Pantanal, i njohur si ligatinat më të mëdha tropikale të ujërave të ëmbla dhe një pikë kritike e biodiversitetit, përjetoi zjarre të rënda në vitin 2020. Zjarret shkatërruan afërsisht 30% të pjesës braziliane të biomës, ekuivalente me një sipërfaqe prej 44,998 kilometrash katrorë. Kjo i tejkalon vlerësimet e mëparshme, të cilat varionin nga 14,307 km² në 36,017 km².

Studiuesit në Institutin Kombëtar të Kërkimeve Hapësinore (INPE) në Brazil përdorën imazhe satelitore nga sateliti SENTINEL-2 i Agjencisë Evropiane të Hapësirës për të vlerësuar me saktësi shtrirjen e zonave të djegura. Kjo qasje arriti një saktësi të jashtëzakonshme prej 96%, duke tejkaluar shumë modelet e tjera të bazuara në satelit për Pantanal. Gjetjet e studimit do të ndihmojnë në përmirësimin e vlerësimeve të gjurmëve të gazrave dhe aerosoleve që lidhen me djegien e biomasës.

Është thelbësore të vlerësohet ndikimi i zjarrit në ekosistemet dhe biodiversitetin në rajonet e ndjeshme ndaj klimës si Pantanal, veçanërisht duke marrë parasysh intensifikimin e mundshëm të thatësirës që solli El Niño i këtij viti. Pjesa veriore e Pantanalit dhe zonat ngjitur në pellgun e Paraguait të Sipërm mund të bëhen më të thata dhe më të ndjeshme ndaj zjarrit.

Studimi nxjerr në pah pikat e forta të imazheve satelitore të ofruara nga Instrumenti Multispektral (MSI) në bordin e SENTINEL-2, duke përfshirë rezolucionin e tij hapësinor superior prej 20 metrash, i cili ofron informacion të detajuar rreth zonave të djegura dhe një rezolucion të përkohshëm prej 5 ditësh.

Kriza e zjarrit Pantanal 2020 u shkaktua kryesisht nga thatësira ekstreme dhe të kuptuarit e ndikimit të këtyre ngjarjeve të motit në biomën dhe biodiversitetin e tij është thelbësor për menaxhimin e zjarrit dhe programet e zbutjes. Ky informacion mund të ndihmojë agjencitë mjedisore dhe zjarrfikësit në përcaktimin e zonave prioritare dhe veprimeve për të luftuar ose kontrolluar zjarret.

Pasojat e zjarreve në Pantanal ishin të konsiderueshme. Rajoni zakonisht përjeton nivele të larta uji në sezonin e shirave, por një thatësirë ​​e zgjatur në vitin 2019 e ndjekur nga kushtet e përkeqësuara në vitin 2020 rezultoi në një reduktim prej 34% të sipërfaqes së ujit në krahasim me mesataren. Sipërfaqja totale e djegur ishte 200% më e madhe se mesatarja afatgjatë, me 35% të djegur për herë të parë në historinë e regjistruar.

Ndikimi ekologjik i zjarreve ishte shkatërrues, veçanërisht për popullatën e jaguarit, specia më e madhe e maces në Amerikë. Zjarret shkatërruan 45% të popullsisë së vlerësuar të jaguarëve, duke prekur 79% të zonës së tyre të banimit dhe 54% të zonave të mbrojtura. Është vlerësuar se rreth 16 milionë kafshë të vogla dhe 944,000 kafshë më të mëdha u shkatërruan nga zjarret.

Kostoja ekonomike e restaurimit të zonave të prekura vlerësohet në 123 milionë USD. Gjithashtu, ka pasur një rritje të numrit të shtrimeve në spital për probleme të frymëmarrjes në shtetet Mato Grosso dhe Mato Grosso do Sul, duke theksuar më tej efektet e dëmshme të zjarreve në shëndetin e njerëzve.

Studimi nënvizon nevojën për përpjekje të vazhdueshme për të përmirësuar saktësinë e të dhënave dhe për të gjeneruar vlerësime më të sakta, duke lejuar menaxhimin më të mirë të zjarrit dhe ruajtjen e mjedisit në Pantanal dhe rajone të tjera të cenueshme.