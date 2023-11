Rritja e sekuestrimit natyror të karbonit: Roli i cilësisë së ajrit

By

Një studim i ri i kryer nga një ekip kërkimor i udhëhequr nga Instituti Carnegie për Shkencë ka hedhur dritë mbi mënyrën se si ndotja e ajrit ndikon në aftësinë e bimëve për të hequr dioksidin e karbonit nga atmosfera përmes fotosintezës. Gjetjet, të publikuara në Proceedings of the National Academy of Sciences, theksojnë ndikimin e rëndësishëm të ndotjes së grimcave në produktivitetin e ekosistemit dhe nxjerrin në pah përfitimet e mundshme të cilësisë së përmirësuar të ajrit.

Bimët luajnë një rol vendimtar në zbutjen e ndryshimeve klimatike përmes fotosintezës. Duke e kthyer dritën e diellit në energji kimike, ata thithin dioksidin e karbonit nga ajri dhe e ruajnë atë si lëndë biologjike. Megjithatë, grimcat e aerosolit, të prodhuara nga aktivitetet njerëzore si udhëtimi në punë dhe djegia e lëndëve djegëse fosile, mund ta zvogëlojnë këtë proces jetësor. Këto grimca jo vetëm që kontribuojnë në cilësinë e dobët të ajrit dhe problemet e shëndetit të njeriut, por gjithashtu shpërndajnë ose thithin rrezet e diellit, të ngjashme me të qenit në hije, duke penguar rritjen e bimëve.

Duke përdorur matjet satelitore, studiuesit vëzhguan një korrelacion midis aktivitetit fotosintetik dhe ndotjes së aerosolit. Ata zbuluan se bimët kapin më shumë karbon gjatë fundjavave dhe gjatë bllokimeve të COVID-19 kur prodhimi industrial zvogëlohet dhe udhëtimi është i kufizuar. Kjo sugjeron që ulja e ndotjes së grimcave gjatë gjithë javës mund të rrisë potencialisht sekuestrimin e karbonit natyror nga bimët.

Duke ruajtur nivelet e aktivitetit fotosintetik të fundjavës, vlerësohet se çdo vit nga atmosfera mund të hiqen nga 40 deri në 60 megaton dioksid karboni. Për më tepër, ky reduktim i ndotjes mund të rrisë produktivitetin bujqësor pa pasur nevojë për tokë shtesë. Këto gjetje kanë implikime të rëndësishme politike për qeveritë që synojnë të reduktojnë ndotjen e karbonit dhe të përmbushin qëllimet klimatike.

Vështrimet e studimit mbi ciklin javor të aktivitetit fotosintetik dhe marrëdhëniet e tij me ndotjen e aerosolit ofrojnë një perspektivë të re mbi rëndësinë e cilësisë së ajrit në rritjen e sekuestrimit natyror të karbonit. Përmirësimi i cilësisë së ajrit jo vetëm që sjell përfitime për shëndetin e njeriut, por gjithashtu kontribuon në luftën kundër ndryshimeve klimatike. Ky hulumtim nënvizon nevojën për përpjekje të vazhdueshme për të frenuar ndotjen e grimcave dhe për t'i dhënë përparësi praktikave të qëndrueshme për të maksimizuar potencialin e bimëve në zbutjen e emetimeve të karbonit.

FAQs

1. Çfarë është fotosinteza?

Fotosinteza është procesi me të cilin bimët e shndërrojnë dritën e diellit në energji kimike. Ata thithin dioksidin e karbonit nga ajri dhe e përdorin atë për të prodhuar karbohidrate dhe yndyrna, ndërsa lëshojnë oksigjen si një nënprodukt.

2. Si ndikon ndotja e ajrit në fotosintezën?

Ndotja e ajrit, veçanërisht ndotja nga grimcat e shkaktuara nga grimcat e aerosolit, mund të pengojë fotosintezën. Këto grimca mund të zvogëlojnë cilësinë e ajrit, duke ndikuar negativisht në shëndetin e bimëve dhe duke zvogëluar aftësinë e tyre për të thithur rrezet e diellit dhe për të kryer fotosintezën në mënyrë efikase.

3. Cilat janë implikimet e përmirësimit të cilësisë së ajrit në sekuestrimin e karbonit?

Cilësia e përmirësuar e ajrit mund të çojë në rritjen e sekuestrimit të karbonit nga bimët. Duke reduktuar ndotjen e grimcave gjatë gjithë javës, të ngjashme me nivelet e vërejtura gjatë fundjavave, vlerësohet se nga atmosfera mund të hiqen nga 40 deri në 60 megaton dioksid karboni çdo vit, duke ndihmuar në luftimin e ndryshimeve klimatike.

4. Si kontribuon ky hulumtim në qëndrueshmërinë bujqësore?

Të kuptuarit e ndikimit të ndotjes së aerosolit në fotosintezë ofron njohuri të vlefshme për qëndrueshmërinë bujqësore. Duke i dhënë përparësi përmirësimit të cilësisë së ajrit, produktiviteti bujqësor mund të rritet pa pasur nevojë për tokë shtesë, duke u përafruar me përpjekjet për të reduktuar gjurmën e karbonit dhe për të arritur emetimet neto zero në bujqësi.