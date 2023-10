Cat Purring: Mekanizmi Autopilot i Shpjeguar

By

Studiuesit kanë zbuluar sekretin që qëndron pas zhurmës së një maceje. Rezulton se tingulli dallues prodhohet nga jastëkët e mprehtë në kordat vokale të një maceje, të njohura si "jastëkë gërvishtjeje". Këto jastëkë rrisin densitetin e rrudhave vokale, duke bërë që ato të dridhen më ngadalë, duke rezultuar në zhurmë me zë të ulët që sjell gëzim për pronarët e maceve.

Më parë, shkencëtarët ishin në mëdyshje se si macet, pavarësisht se kishin korda vokale më të shkurtra, arrinin të prodhonin tinguj me frekuencë të ulët që zakonisht bëheshin nga kafshët më të mëdha. Megjithatë, hulumtimi i kryer nga një ekip ndërkombëtar i udhëhequr nga shkencëtari i zërit Christian Herbst sugjeron se gërvishtja mund të jetë një sjellje aerodinamike pasive që vazhdon automatikisht pasi truri dërgon një sinjal inicues, duke sfiduar besimin se kontraktimet aktive të muskujve shkaktojnë gërvishje.

Dridhjet e foleve vokale të shoqëruara me zhurmën përfshijnë një modalitet të veçantë vokal me një koeficient të gjatë të mbyllur, të ngjashëm me regjistrin "vocal fry" tek njerëzit. Skuqja vokale karakterizohet nga një tingull i ulët dhe i zhurmshëm i prodhuar nga vibrimi i kordave vokale në një frekuencë shumë të ulët. Mbështjellësit e zhurmës tek macet funksionojnë në mënyrë të ngjashme për t'i lejuar ato të gërhijnë pavarësisht kordave vokale më të shkurtra.

Fijet e kolagjenit dhe elastinës brenda indeve lidhëse të kordave vokale zbehin frekuencat e larta të tingujve të maceve, ashtu si te macet që vrumbullojnë. Këto struktura, të cilat mund të kenë një diametër deri në 4 milimetra, u zbuluan më parë tek macet shtëpiake, por nuk ishin studiuar në lidhje me gërvishtjen.

Në një eksperiment, studiuesit hoqën laringjet nga macet shtëpiake të ngordhura dhe shtypën kordat vokale së bashku ndërsa kalonin ajër të ngrohtë dhe të lagësht përmes tyre. Çuditërisht, të tetë laringët prodhonin një tingull gërvishtjeje pa ndonjë tkurrje muskulore apo input nervor, duke dëshmuar se tkurrja e muskujve nuk është thelbësore për gërvishtje.

Edhe pse arsyeja e saktë pse macet gërhasin ende mbetet një mister, disa teori sugjerojnë se gërvishja tregon kënaqësi dhe inkurajon ndërveprimin me njerëzit. Hulumtimet gjithashtu sugjerojnë se gërvishtja mund të ketë veti shëruese.

Kuptimi i ri i purpurit mund të çojë në njohuri të reja për rolin e gërvishtjes në shëndetin dhe mirëqenien e një maceje. Ajo gjithashtu mund të hapë rrugën për zhvillimin e teknologjive që imitojnë tingujt e zhurmës, të tilla si pajisje qetësuese për macet ose trajtime të reja për dhimbjen dhe ankthin si tek macet ashtu edhe tek njerëzit.

