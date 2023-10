Studiuesja e IIAS Kellie Gerardi do t'i bashkohet Galactic 05 Research Spaceflight

Instituti Ndërkombëtar për Shkenca Astronautike (IIAS) ka njoftuar se studiuesja e bioastronautikës dhe specialistja e ngarkesës Kellie Gerardi do të përfaqësojë Institutin në fluturimin e ardhshëm hapësinor 'Galactic 05' me Virgin Galactic.

I planifikuar të hapet më 2 nëntor 2023, 'Galactic 05' do të jetë fluturimi i gjashtë hapësinor i Virgin Galactic këtë vit. Misioni do të përfshijë shndërrimin e anijes kozmike në një laborator hapësinor suborbital të dedikuar për kërkime të bazuara në hapësirë.

Do t'i bashkohet Gerardit në këtë mision Dr. Alan Stern, një shkencëtar planetar amerikan dhe zëvendës president i asociuar në Sektorin e Hapësirës në Institutin e Kërkimeve Jugperëndimore dhe një astronaut privat me kombësi franko-italiane.

Ndërsa studiuesi i parë në botë i sponsorizuar nga industria kontraktoi për të fluturuar në një anije kozmike komerciale, Gerardi do të kryejë tre eksperimente me ngarkesë gjatë fluturimit në hapësirë. Këto eksperimente do të fokusohen në dinamikën e lëngjeve, biometrinë njerëzore dhe monitorimin e glukozës. Për më tepër, Gerardi do të vlerësojë përvojën e studiuesve për të përmirësuar fluturimet dhe programet e trajnimit në të ardhmen të sponsorizuara nga IIAS.

Virgin Galactic dhe IIAS kanë bashkëpunuar ngushtë në integrimin e ngarkesës dhe koreografinë gjatë fluturimit për të maksimizuar përparimet shkencore dhe teknologjike nga misioni 'Galactic 05'. Ky mision nënkupton një moment historik për IIAS në angazhimin e tyre për të nxitur një të ardhme gjithëpërfshirëse të hapësirës përmes kërkimit me përfitim global.

Shoqërues Gerardin në Spaceport America do të jenë studiuesit e IIAS, Yvette Gonzalez, Dr. Aaron Persad dhe Dr. Shawna Pandya. Ata do të ofrojnë mbështetje për integrimin e ngarkesës dhe do të kryejnë analiza të të dhënave pas fluturimit.

Ky mision jo vetëm që tregon përparimet në kërkimin hapësinor, por gjithashtu thekson bashkëpunimin në rritje midis kompanive komerciale të fluturimeve në hapësirë ​​dhe institucioneve kërkimore. Ai shënon një tjetër hap përpara në ndjekjen e përparimit shkencor dhe eksplorimit të kufijve të rinj.

Burimet:

– Artikulli origjinal: Virgin Galactic (artikulli burim nuk ofron URL)

– Podkasti i SpaceWatch.global me Kellie Gerardi (artikulli burimor nuk ofron URL)