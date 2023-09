Frank Rubio i vjen keq për misionin njëvjeçar larg familjes, pavarësisht arritjeve rekord

By

Astronauti Frank Rubio, i cili aktualisht mban titullin për qëndrimin më të gjatë në hapësirë ​​nga një astronaut i NASA-s, ka zbuluar se ai do ta kishte refuzuar misionin nëse do ta dinte se do të zgjaste mbi një vit në vend të gjashtë muajve të planifikuar. Rubio e bëri këtë rrëfim gjatë një interviste të fundit nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor (ISS).

Misioni i Rubios u zgjat kur anija kozmike që supozohej ta transportonte atë në Tokë filloi të rrjedhë ftohës ndërsa ishte e lidhur me ISS. Si rezultat, ai ka kaluar pak më shumë se një vit në orbitën e ulët të Tokës, duke hyrë në 371 ditë dhe duke u bërë astronauti i parë amerikan, dhe një nga vetëm gjashtë personat, që kaloi një vit në hapësirë.

Megjithatë, Rubio pranon se nuk do të ishte regjistruar me dëshirë për një mision kaq të gjatë për shkak të ngjarjeve të rëndësishme familjare që duhej t'i humbiste. Pavarësisht kësaj, ai pranon sakrificat personale të astronautëve për të mbajtur stacionin hapësinor në funksion.

Pas kthimit në Tokë më 27 shtator, Rubio mezi pret të ribashkohet me familjen e tij dhe të shijojë kënaqësitë e thjeshta të jetës në sipërfaqen e planetit. Ai planifikon të përqendrohet të kalojë kohë me të dashurit e tij dhe të vlerësojë paqen dhe qetësinë e natyrës.

