Rëndësia e objekteve të integruara të trajtimit të çrregullimeve të të ngrënit në Irlandë

By

Burimi: Irish Independent

Sipas një nëne të shqetësuar, Amy Hanley, mungesa e objekteve të integruara të trajtimit për çrregullimet e të ngrënit në Irlandë po shkakton vuajtje të panevojshme për pacientët dhe familjet e tyre. Vajza e saj 16-vjeçare, Arabella, e cila është diagnostikuar me anoreksi nervore, është detyruar të lëvizë nëpër spitale të ndryshme për shkak të shkëputjes së shërbimeve. Ndërsa disa spitale ofrojnë mbështetje psikiatrike, atyre u mungojnë pajisjet e nevojshme për të ushqyer përmes një tubi Nasogastrik (NG), të cilin Arabella e kërkon. Nga ana tjetër, spitaleve me pajisje me tub NG u mungojnë specialistë të çrregullimeve të të ngrënit për të ofruar mbështetjen thelbësore psikologjike. Kjo lëvizje mbrapa-mbrapa jo vetëm që zgjat procesin e rimëkëmbjes së Arabellës, por gjithashtu shton stres emocional për të gjithë familjen.

Amy Hanley po organizon një protestë në Departamentin e Shëndetësisë për të kërkuar ndryshim dhe akses më të madh në qendrat e trajtimit të integruar. Ajo beson se të kesh një ose dy qendra të specializuara për çrregullimet e të ngrënit në vend, duke ofruar mbështetje mjekësore dhe mendore, do të përfitonte shumë pacientë si vajza e saj. Ndërhyrja e hershme është thelbësore në trajtimin e çrregullimeve të të ngrënit, pasi mund të parandalojë që sëmundja të bëhet më e rëndë dhe e vështirë për t'u rikuperuar. Trajtimi ambulator i specializuar konsiderohet mënyra më efektive për individët me çrregullime të të ngrënit për të rifituar shëndetin e tyre.

Fakt: Arabella, një vajzë 16-vjeçare me anoreksi nervore, iu desh të shkonte e kthehej në spitale të ndryshme në Irlandë për shkak të mungesës së objekteve të integruara të trajtimit për çrregullimet e të ngrënit.

Ndërsa Departamenti i Shëndetësisë e ka njohur nevojën për përmirësim, ata thonë se trajtimi më efektiv për çrregullimet e të ngrënit është në komunitet. Ata besojnë se shërbimet e dedikuara për çrregullimet e të ngrënit të bazuara në komunitet, me staf nga ekipe multidisiplinare me trajnime të specializuara, janë më të pajisura për të ofruar kujdes dhe trajtim të bazuar në prova. Ekzekutivi i Shërbimit Shëndetësor (HSE) i ka dhënë përparësi shërbimeve të çrregullimeve të të ngrënit si pjesë e Programeve të saj Klinike Kombëtare, duke synuar zhvillimin e kujdesit me cilësi të lartë, të përqendruar te personi përmes një qasjeje të bazuar në prova.

Si përfundim, sistemi aktual i fragmentuar për trajtimin e çrregullimeve të të ngrënit në Irlandë po shkakton vuajtje të panevojshme dhe zgjat shërimin për pacientët si Arabella. Objektet e integruara të trajtimit që kombinojnë mbështetjen mjekësore dhe të shëndetit mendor nevojiten dëshpërimisht për të siguruar rezultatet më të mira të mundshme për individët me çrregullime të të ngrënit. Departamenti i Shëndetësisë dhe HSE duhet të punojnë së bashku për të adresuar këtë çështje dhe për të ofruar kujdes të aksesueshëm dhe gjithëpërfshirës për ata që kanë nevojë.

Pyetjet e shpeshta rreth trajtimit të çrregullimeve të të ngrënit në Irlandë

1. Çfarë është anoreksia nervore?

Anoreksia nervore është një çrregullim kufizues i të ngrënit i karakterizuar nga frika e fortë nga shtimi në peshë dhe kufizimi i marrjes së energjisë. Individët me anoreksi mund të kenë perceptime të shtrembëruara të imazhit të trupit dhe të përfshihen në sjellje ekstreme të humbjes së peshës.

2. Pse është e rëndësishme ndërhyrja e hershme në trajtimin e çrregullimeve të të ngrënit?

Ndërhyrja e hershme është thelbësore në trajtimin e çrregullimeve të të ngrënit pasi mund të parandalojë që sëmundja të bëhet më e rëndë dhe e vështirë për t'u rikuperuar. Me vlerësimin e hershëm dhe trajtimin e bazuar në prova, shanset për rikuperim përmirësohen ndjeshëm.

3. Cila është gjendja aktuale e objekteve të trajtimit të çrregullimeve të të ngrënit në Irlandë?

Irlandës i mungojnë objektet e integruara të trajtimit për çrregullimet e të ngrënit, duke bërë që pacientët të lëvizin midis spitaleve për lloje të ndryshme të kujdesit. Ky fragmentim i shërbimeve rezulton në shërim të zgjatur dhe rritje të stresit për pacientët dhe familjet e tyre.

4. Çfarë po bëhet për të përmirësuar trajtimin e çrregullimeve të të ngrënit në Irlandë?

Ekzekutivi i Shërbimit Shëndetësor (HSE) ka prioritizuar shërbimet e çrregullimeve të të ngrënit si pjesë e Programeve të tij Klinike Kombëtare, duke synuar zhvillimin e kujdesit me cilësi të lartë, të përqendruar te personi përmes qasjeve të bazuara në prova. Departamenti i Shëndetësisë është angazhuar gjithashtu për rritjen e fondeve dhe mbështetjes për shërbimet e shëndetit mendor, duke përfshirë trajtimin e çrregullimeve të të ngrënit.

5. Si mund të kenë individët qasje në trajtimin e çrregullimeve të të ngrënit në Irlandë?

Në Irlandë, fëmijët dhe adoleshentët me çrregullime të të ngrënit mund të kenë qasje në trajtim përmes ekipeve të komunitetit të Shërbimeve të Shëndetit Mendor të Fëmijëve dhe Adoleshentëve (CAMHS). Pacientët që kërkojnë trajtim spitalor mund të referohen në një nga qendrat e miratuara nga spitali CAMHS, megjithëse shtretërit e specializuar për çrregullime të të ngrënit janë të kufizuar.