Rikuperimi i suksesshëm i kapsulës së kthimit të mostrës OSIRIS-REx sjell eksitim dhe lehtësim

Pika e Provës Dugway e Ushtrisë Amerikane ishte e mbushur me pritje dhe nervozizëm ndërsa kapsula e kthimit të mostrës së misionit OSIRIS-REx bëri zbritjen e saj nga hapësira në dyshemenë e shkretëtirës. Pas gati njëzet vjet planifikimi, operacioni i rikuperimit u zhvillua në një nga bazat ushtarake më të largëta në SHBA. Katër helikopterët, të operuar nga NASA dhe Forcat Ajrore të SHBA, u ngritën për të tërhequr kapsulën përpara se të hynte në atmosferën e Tokës.

Dante Lauretta, hetuesi kryesor për misionin, përshkroi përzierjen e emocioneve që përjetoi gjatë hipjes në një helikopter rikuperimi. Ai ndjeu peshën e përgjegjësisë dhe pasigurisë nëse parashutat e kapsulës ishin hapur siç ishte planifikuar. Më në fund, ai mori lajmin se ulja ishte e suksesshme dhe lotët e lehtësimit dhe gëzimit i mbushën sytë.

Ndërsa kishte pasiguri në lidhje me vendosjen e drogës, parashuta kryesore u vendos me sukses. Megjithëse imazhet nuk ishin përfundimtare në lidhje me kanalin drogue, ajo u bë e parëndësishme për shkak të funksionimit të parashutës kryesore.

Ulja e suksesshme shënon fillimin e një kapitulli të ri emocionues në kërkimin shkencor. Mostrat e asteroidit Bennu do të ndahen midis institucioneve të ndryshme shkencore dhe agjencive hapësinore për analizë. Duke studiuar përbërjen e Bennu, shkencëtarët shpresojnë të fitojnë njohuri mbi historinë kimike të sistemit tonë diellor dhe ndoshta edhe të kuptojnë se si lindi jeta në Tokë.

Meqenëse asteroidët u formuan në fazat e hershme të sistemit diellor, analizimi i mostrave mund të sigurojë të dhëna për praninë e ujit dhe blloqeve ndërtuese të jetës, siç janë aminoacidet, në Tokë. Këto mostra do të studiohen gjerësisht në vitet në vijim, duke ofruar njohuri të vlefshme për lagjen tonë kozmike.

Burimi: NASA dhe Ushtria e SHBA-së Dugway Proving Ground, Utah