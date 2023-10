Zbulimi i historisë: Zbulime të reja mbi ndërthurjen njerëzore-Neandertal

By

Një studim novator ka zbuluar se njerëzit dhe Neandertalët u angazhuan në ndërthurje shumë më herët sesa besohej më parë, që ndodhi afërsisht 250,000 vjet më parë. Ky zbulim sfidon nocionin e mbajtur prej kohësh se kryqëzimi ka ndodhur vetëm 75,000 vjet më parë. Përmes analizës së ADN-së, studiuesit kanë zbuluar njohuri të vlefshme në historinë e këtyre ndërveprimeve të lashta.

Zbulime nga studimet e ADN-së

Studimet e mëparshme kanë treguar se rreth gjashtë për qind e gjeneve te Neandertalët mund të gjurmohen tek njerëzit. Për më tepër, shkencëtarët kanë zbuluar se grupe të caktuara njerëzish në Afrikën Sub-Sahariane posedojnë gjurmë të ADN-së së Neandertalit. Kjo sugjeron që njerëzit e hershëm u përzien me Neandertalët dhe më pas u kthyen në Afrikë, duke lënë një gjurmë gjenetike.

Michael Dannemann, një profesor i asociuar i specializuar në gjenomikën evolucionare dhe të popullatës, vëren se ky hulumtim i ri ofron saktësi më të madhe në shënimin e ADN-së së Neandertalit në gjenomet moderne njerëzore. Për më tepër, ai ndihmon për të kuptuar se si përzierja e gjeneve ndikoi në tiparet fizike të neandertalëve dhe njerëzve të hershëm. Për më tepër, ai rrit njohuritë tona për modelet e tyre të migrimit dhe ndërveprimet në të kaluarën.

Prania e ADN-së së Neandertalit në Afrikën Sub-Sahariane

Një studim i botuar së fundmi në revistën Cell ka zbuluar praninë e ADN-së së Neandertalit te individët me prejardhje afrikane sub-Sahariane. Megjithëse origjina e kësaj ADN-je mbetet ende misterioze, studimi u fokusua kryesisht në popullatat me lidhje stërgjyshore me Niger-Kongon.

Për të hedhur dritë mbi praninë e ADN-së së Neandertalit në popullatat e sotme njerëzore, studiuesit krahasuan materialin gjenetik nga një Neandertal i lashtë i njohur si "Neandertali Altai" me gjenet e 180 individëve nga dymbëdhjetë popullata të ndryshme afrikane nën-Sahariane.

Nëpërmjet analizave statistikore, shkencëtarët identifikuan variante të përbashkëta gjenetike midis njerëzve dhe Neandertalëve dhe hetuan se si u trashëguan këto versione të gjeneve. Studimi zbuloi se të gjitha gjenomet afrikane nën-Sahariane të ekzaminuara përmbanin ADN-në e Neandertalit, me disa popullata që shfaqnin deri në 1.5 përqind të materialit gjenetik të Neandertalit. Ky depërtim i vlefshëm në ndërthurjen zbulon se këto gjenome u trashëguan nga njerëzit që u përzien me Neandertalët dhe u kthyen në Afrikë.

Studimet e fundit që tregojnë praninë e ADN-së së Neandertalit

Më intriguese, studiuesit zbuluan se shumica e ADN-së së Neandertalit në gjenomet njerëzore ishte e përqendruar në rajone që nuk kodojnë sintezën e proteinave. Anasjelltas, të njëjtave rajone në ADN-në njerëzore u mungonin gjenet e Neandertalit. Kjo sugjeron që Neandertalët nuk favorizuan gjenet njerëzore gjatë procesit të tyre evolucionar. Në vend të kësaj, të dyja speciet evoluan ndryshe, duke përshtatur gjenomin e tyre për të shërbyer qëllime të ndryshme.

Fernando Villanea, një gjenetist i popullsisë nga Universiteti i Kolorados Boulder, thekson rëndësinë e këtij zbulimi. Ai sugjeron se kjo nënkupton se asnjë grup gjenesh nuk është superior apo inferior ndaj tjetrit; ata thjesht evoluan për të përmbushur funksione të ndryshme brenda gjenomit të secilës specie.

Më shumë njohuri në evolucionin njerëzor

Këto gjetje të jashtëzakonshme u ofrojnë shkencëtarëve mundësinë për të fituar njohuri të mëtejshme mbi ndërlikimet e evolucionit njerëzor. Sarah Tishkoff, autorja e vjetër e studimit dhe profesoreshë e gjenetikës dhe biologjisë në Universitetin e Pensilvanisë, propozon një ekzaminim më të thellë të përbërjes gjenetike të popullsisë që ka jetuar 250,000 vjet më parë dhe se si ajo krahasohet me gjenet e njerëzve modernë. Kjo analizë krahasuese mund të zbulojë informacion të vlefshëm për historinë dhe përshtatjen e specieve tona.

FAQ:

Pyetje: Kur u kryqëzuan për herë të parë njerëzit dhe Neandertalët?

Përgjigje: Hulumtimet e reja sugjerojnë se kryqëzimi ka ndodhur afërsisht 250,000 vjet më parë, duke sfiduar besimet e mëparshme se ka ndodhur 75,000 vjet më parë.

Pyetje: Ku gjendet ADN-ja e Neandertalit te njerëzit modernë?

Përgjigje: ADN-ja e Neandertalit mund të gjendet në përbërjen gjenetike të individëve që jetojnë në Afrikën Sub-Sahariane, veçanërisht në popullatat me lidhje stërgjyshore me Niger-Kongon.

Pyetje: Çfarë tregon prania e ADN-së së Neandertalit tek njerëzit modernë?

Përgjigje: Sugjeron që njerëzit e hershëm u përzien me Neandertalët dhe më pas u kthyen në Afrikë, duke lënë një gjurmë gjenetike.

Pyetje: Çfarë njohurish mund të fitohen nga studimi i ADN-së së Neandertalit në gjenomet moderne njerëzore?

Përgjigje: Duke analizuar ndikimin e përzierjes së gjeneve midis Neandertalëve dhe njerëzve të hershëm, shkencëtarët mund të kuptojnë më mirë tiparet fizike të të dy grupeve dhe migrimin dhe ndërveprimet e tyre në të kaluarën.