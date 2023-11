Zhbllokimi i sekreteve të modeleve sezonale të gjumit

By

Prezantimi

Stinët sjellin ndryshime në natyrë, duke ndikuar në forma të ndryshme të jetës në Tokë. Nga derdhja e gjetheve nga pemët gjetherënëse e deri te gjumi i letargji tek kafshët, ndikimi i ndryshimeve sezonale është i pamohueshëm. Çuditërisht, një studim novator i vitit 2023 zbulon se njerëzit gjithashtu shfaqin modele sezonale në ciklet e tyre të gjumit, duke hedhur dritë mbi ritmet tona të brendshme.

metodologji Kërkimi

Hulumtimi u krye nga një ekip shkencëtarësh nga Klinika për Gjumë dhe Kronomjekësi në Spitalin St. Hedwig në Berlin. Studimi, i publikuar në revistën Frontiers in Neuroscience, përfshiu 188 vullnetarë të cilët kaluan tre netë në një mjedis laboratorik. Këta pjesëmarrës, duke përfshirë 98 gra dhe 90 burra, u monitoruan nga afër gjatë cikleve të tyre të gjumit.

Polisomnografia: Kuptimi i fazave të gjumit

Për të studiuar modelet e tyre të gjumit, shkencëtarët kryen një analizë gjithëpërfshirëse të njohur si polisomnografi. Ky proces përfshin regjistrimin e valëve të trurit, niveleve të oksigjenit në gjak, rrahjeve të zemrës, frymëmarrjes, lëvizjeve të syve dhe dridhjeve të këmbëve. Nëpërmjet kësaj, ciklet e gjumit mund të klasifikohen në fazat e lëvizjes së shpejtë të syve (REM) dhe të lëvizjes jo të shpejtë të syve (NREM), kjo e fundit e ndarë më tej në tre faza.

Gjetjet kryesore: Vështrime mbi gjumin sezonal

Gjetjet e studimit ofrojnë njohuri magjepsëse për variacionet sezonale të gjumit. Gjatë dimrit, subjektet prireshin të flinin përafërsisht 60 minuta më gjatë, megjithëse nuk kishin një rëndësi statistikore. Veçanërisht, pjesëmarrësve iu deshën rreth 25 minuta më pak për të hyrë në gjumë REM gjatë vjeshtës në krahasim me pranverën. Gjumi dimëror karakterizohej nga mesatarisht 30 minuta më shumë gjumë REM sesa në pranverë. Për më tepër, forma më e thellë e gjumit NREM pësoi një rënie të konsiderueshme gjatë muajve të vjeshtës.

Implikimet dhe rekomandimet

Ndërsa grupi i studimit ishte relativisht i vogël dhe përbëhej nga individë që përjetonin vështirësi për të fjetur, këto gjetje sfidojnë mençurinë konvencionale. Pavarësisht jetesës moderne urbane dhe dritës artificiale, gjumi i njeriut tregon një sezonalitet të qartë. Studimi thekson nevojën për kërkime të mëtejshme në grupe më të mëdha individësh të shëndetshëm për të vërtetuar rezultatet.

Dr. Dieter Kunz, autori përkatës i studimit, thekson se njerëzit ende nuk e kanë kapërcyer plotësisht sezonalitetin e tyre të rrënjosur. Rregullimet në zakonet e gjumit, duke përfshirë orarin dhe kohëzgjatjen e gjumit, mund të jenë të nevojshme për t'u përshtatur me rritjen e nevojës për gjumë në dimër. Ky kuptim mund të ketë implikime më të gjera për oraret e shkollës dhe të punës, duke sugjeruar nevojën për të marrë parasysh kërkesat sezonale të gjumit.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Pyetje: Çfarë është polisomnografia?

Polisomnografia është një mjet gjithëpërfshirës diagnostikues që përdoret për të studiuar modelet e gjumit. Ai përfshin regjistrimin dhe analizën e njëkohshme të parametrave të ndryshëm fiziologjikë, duke përfshirë valët e trurit, rrahjet e zemrës, lëvizjet e syve dhe dridhjet e këmbëve.

Pyetje: Çfarë gjeti studimi për modelet sezonale të gjumit?

Studimi zbuloi se njerëzit shfaqin ndryshime sezonale në kohëzgjatjen dhe strukturën e gjumit. Pjesëmarrësit prireshin të flinin më gjatë në dimër, iu deshën më pak kohë për të hyrë në gjumë REM gjatë vjeshtës dhe përjetuan më shumë gjumë REM në dimër krahasuar me pranverën. Për më tepër, pati një rënie të konsiderueshme në formën më të thellë të gjumit NREM gjatë muajve të vjeshtës.

Pyetje: Si mund të zbatohen gjetjet e studimit?

Gjetjet sugjerojnë rëndësinë e konsiderimit të nevojës së shtuar për gjumë në dimër. Rregullimet në zakonet e gjumit, të tilla si të shkoni në shtrat më herët, mund të jenë të dobishme. Studimi gjithashtu ngre pyetje në lidhje me përafrimin e orarit të shkollës dhe punës me modelet sezonale të gjumit. Megjithatë, nevojiten kërkime të mëtejshme me grupe më të mëdha individësh të shëndetshëm për të vërtetuar këto gjetje.