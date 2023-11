Zbulim i ri: Njerëzit kanë ndryshime sezonale në modelet e gjumit

Një studim i fundit i kryer në Klinikën për Gjumë dhe Kronomjekësi në Berlin ka zbuluar se njerëzit pësojnë ndryshime sezonale në modelet e tyre të gjumit. Hulumtimi, i botuar në revistën Frontiers in Neuroscience, përfshiu 188 vullnetarë të cilët kaluan tre netë në një mjedis laboratorik ku gjumi i tyre monitorohej nga afër.

Studimi zbuloi se gjatë muajve të dimrit, subjektet priren të flenë më gjatë deri në 60 minuta. Për më tepër, pjesëmarrësve iu deshën rreth 25 minuta më pak kohë për të hyrë në gjumë me lëvizje të shpejtë të syve (REM) në vjeshtë krahasuar me pranverën. Mesatarisht, individët përjetuan rreth 30 minuta më shumë gjumë REM në dimër sesa në pranverë. Interesante, pati një rënie të konsiderueshme të gjumit me valë të ngadalta, forma më e thellë e gjumit me lëvizje jo të shpejta të syve (NREM), gjatë muajve të vjeshtës.

Gjetjet sfidojnë besimin konvencional se njerëzit kanë eliminuar kryesisht ndikimin e dritës së diellit në sjelljen e tyre. Pavarësisht se jetonin në një mjedis urban të ndriçuar mirë, pjesëmarrësit ende shfaqnin sezonalitet në modelet e tyre të gjumit.

Ndërsa grupi i studimit ishte relativisht i vogël dhe përbëhej nga individë me pagjumësi ose depresion, ndryshimi në kohëzgjatjen e gjumit midis verës dhe dimrit ishte i rëndësishëm. Kërkohen kërkime të mëtejshme që përfshijnë një kampion më të madh dhe më të shëndetshëm për të vërtetuar gjetjet.

