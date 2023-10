Asteroidi 12P/Pons-Brooks mund të jetë i dukshëm me sy të lirë në vitin 2024

Kometa 12P/Pons-Brooks, e njohur për aktivitetin e saj kriovolkanik, është vendosur të kalojë më afër Tokës më 21 prill 2024. Me një diametër prej afërsisht 18.6 milje (30 km), ajo ka potencialin të bëhet e dukshme me sy të lirë gjatë këtë takim të ngushtë.

Kriovolkanizmi, i njohur gjithashtu si vullkanizëm i ftohtë, është një proces gjeologjik ku materialet e akullta, si uji, amoniaku ose metani, shpërthejnë nga brendësia e një trupi qiellor në vend të shkëmbit të shkrirë. Këto kriovolkane gjenden shpesh në trupa të akullt si kometat dhe disa hëna në sistemin e jashtëm diellor.

Kometa 12P/Pons-Brooks u zbulua për herë të parë nga astronomi Jean Louis Pons në 1812, dhe më vonë u rizbulua në mënyrë të pavarur nga William Robert Brooks në 1883. Ajo ndjek një orbitë eliptike rreth Diellit, me një periudhë mesatare prej rreth 70.5 vjet.

Gjatë afrimit më të afërt me Tokën në vitin 2024, ekziston mundësia që 12P/Pons-Brooks të jetë i dukshëm me sy të lirë. Kjo do të thotë se, pa ndihmën e teleskopëve ose dylbive, vëzhguesit e yjeve mund të jenë në gjendje të shohin kometën në qiellin e natës. Megjithatë, dukshmëria e kometave ndonjëherë mund të jetë e paparashikueshme, pasi varet nga faktorë të tillë si shkëlqimi i kometës dhe afërsia me Tokën.

Kometat përbëhen nga një përzierje e materialeve të paqëndrueshme, të tilla si akulli i ujit, pluhuri, dioksidi i karbonit dhe metani. Kur një kometë i afrohet Diellit, nxehtësia bën që këto materiale të paqëndrueshme të avullojnë dhe të prodhojnë një koma ose atmosferë të ndezur rreth bërthamës. Kjo koma e ndezur dhe bishti i kometës janë ato që i bëjnë kometat të dukshme nga Toka.

Është e rëndësishme për entuziastët e astronomisë që të qëndrojnë të përditësuar mbi informacionet dhe parashikimet më të fundit në lidhje me dukshmërinë e kometës 12P/Pons-Brooks në vitin 2024. Me kushtet e duhura të motit dhe një qiell të pastër nate, ka një shans për të parë këtë kometë kriovolkanike me të zhveshur syri.

Burimet: Kometa Cryovolcanic 12P/Pons-Brooks; Kriovolkanizmi; Kometa