Teleskopi Hapësinor Hubble kap një pamje të bukur "përballë" të galaktikës spirale

By

Teleskopi Hapësinor Hubble ka zbuluar një imazh të ri mahnitës të galaktikës spirale IC 5332. E vendosur afërsisht 30 milionë vite dritë larg në yjësinë Skulptori, pamja e galaktikës nga balli ofron një pamje madhështore. Imazhi tregon strukturën e tij të madhe rrethore, me krahë spirale të plagosur lirshëm, të stolisur me grupime të formimit të yjeve me shkëlqim të ndezur.

Kur themi se një galaktikë është "përballë", do të thotë se ajo duket rrethore dhe në formë disku kur shikohet nga Toka. Kjo perspektivë na ofron një pikë të qartë avantazhi për të vëzhguar tiparet e ndërlikuara të galaktikës. Në të kundërt, një pamje "nga skaji" do të paraqiste një pamje të shtypur, në formë ovale, duke minimizuar dukshmërinë tonë të krahëve spirale të galaktikës.

IC 5332 klasifikohet si një galaktikë e tipit SABc, duke treguar se i mungon një strukturë qendrore e spikatur dhe krahët e saj spirale nuk janë të plagosur fort. Rreth dy të tretat e galaktikave spirale posedojnë një strukturë të dallueshme në formë shiriti në qendër të tyre, ndërsa të tjerat kanë krahë spirale pa hekura që e kanë origjinën nga një pikë e vetme. IC 5332 bie në kategorinë e ndërmjetme, e shënuar nga "SAB" në klasifikimin e saj.

Edhe pse kjo galaktikë krenohet me krahë të mirëpërcaktuar të yjeve të shndritshëm që shtrihen nga thelbi i saj i dendur dhe i ndritshëm, vetë krahët spirale nuk janë të plagosur fort. Kjo është arsyeja pse atij i caktohet një shkronjë e vogël "c" në shkallën e klasifikimit, me "a" që tregon krahët e plagosur fort dhe "d" që përfaqëson krahët e plagosur lirshëm.

Teleskopi Hubble vazhdon të na mahnitë me aftësinë e tij për të kapur pamje magjepsëse të galaktikave të largëta. Nëpërmjet vëzhgimeve të tij, ne fitojmë njohuri për bukurinë dhe kompleksitetin e gjerë të universit.

Burimet:

– Zyrtarë të Agjencisë Evropiane të Hapësirës (ESA).

– Krediti i imazhit: ESA/Hubble & NASA, R. Chandar, J. Lee dhe ekipi PHANGS-HST