Galaxy Sombrero: Një Bukuri Madhështore dhe Unike në Univers

Galaxy Sombrero, i njohur gjithashtu si Messier 104 ose M104, ka tërhequr vëmendjen e teleskopit hapësinor Hubble të NASA-s me pamjen e tij madhështore dhe tërheqëse. E vendosur në skajin jugor të grupit të galaktikave të Virgjëreshës dhe e vendosur 28 milionë vite dritë larg nga Toka, kjo galaktikë spirale është me të vërtetë një pamje për t'u parë.

Me një diametër prej 50,000 vite dritë, Galaxy Sombrero shquhet për bërthamën e tij të ndritshme, të bardhë, bulboze, e cila është e rrethuar nga korsi të dendura pluhuri që formojnë strukturën e saj spirale. Është brenda kësaj korsi pluhuri që ndodh formimi i yjeve, duke i shtuar bukurinë galaktikës. Shkencëtarët besojnë se një vrimë e madhe e zezë qëndron në qendër të M104, duke i dhënë asaj një veçori tjetër intriguese.

Galaxy Sombrero e fitoi emrin e saj për shkak të ngjashmërisë së saj me kapelën meksikane me të njëjtin emër. Krahët e saj spirale shtrihen përmes një korsie të dendur pluhuri, duke krijuar një unazë që mbyll fryrjen qendrore. Për më tepër, ajo posedon një bërthamë të ndritshme me një fryrje të madhe qendrore, duke e bërë atë një galaktikë unike dhe vizualisht të habitshme.

Ndërsa Galaxy Sombrero duket pothuajse larg nga Toka, ai është paksa jashtë gamës së shikimit me sy të lirë. Megjithatë, ajo ende mund të shihet me një teleskop të vogël, falë magnitudës së saj relativisht të ndritshme prej +8.

Falë aftësive të jashtëzakonshme të teleskopit hapësinor Hubble, sistemi i dendur i grupimeve globulare të M104 është dalluar lehtësisht. Vlerësohet se Galaxy Sombrero ka afërsisht 2,000 grupime globulare, që është dhjetëfishi i numrit të gjetur në galaktikën tonë të Rrugës së Qumështit. Këto grupime globulare kanë një gamë mbresëlënëse moshe prej 10 deri në 13 miliardë vjet, të ngjashme me moshën e grupimeve të Rrugës së Qumështit.

Si përfundim, Galaxy Sombrero shquhet në univers si një objekt qiellor vërtet madhështor dhe unik. Pamja e tij e veçantë, e kombinuar me grupimet e tij të dendura globulare dhe tiparet magjepsëse, e bëjnë atë një objekt me interes të madh për shkencëtarët dhe entuziastët e hapësirës.

