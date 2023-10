Orionidët: Një shi spektakolar meteorësh

Shiu i meteorëve Orionids, një nga shirat më të njohur dhe më të besueshëm të meteorëve, është një pamje për t'u parë. Nëse keni menduar ndonjëherë për ata yje që gjuajnë në qiellin e natës, është e rëndësishme të dini se ata nuk janë në të vërtetë yje, por meteoroidë, të cilët janë shkëmbinj që udhëtojnë në hapësirë. Këto meteoroidë mund të variojnë në madhësi nga guralecat e vogla dhe rëra deri te objektet më të mëdha.

Ndërsa Toka lëviz nëpër orbitën e saj rreth Diellit, herë pas here rastësisht përplaset me këto meteoroidë. Në fakt, afërsisht 48 ton material nga hapësira godasin Tokën çdo ditë. Kur këta meteoroidë hyjnë në atmosferën e Tokës, ata bëhen meteorë. Orionidët, me një shpejtësi mesatare prej rreth 61 km/s, digjen në lartësi të mëdha, duke krijuar vija të shndritshme në qiell që janë të dukshme për një kohë të shkurtër.

Reshjet e meteorëve si Orionidët nuk janë takime të rastësishme me meteoroidet. Ato ndodhin kur Toka kalon nëpër rajone më të dendura të mbeturinave hapësinore të lëna pas nga kometat ndërsa udhëtojnë rreth Diellit. Kometat janë bërë nga materiali i lirshëm i mbajtur së bashku nga gazrat e ngrirë, dhe kur Toka ndeshet me këto mbeturina, rezulton në një shfaqje spektakolare të meteorëve që rrjedhin nëpër qiell.

Orionidët, në veçanti, janë me interes sepse janë të lidhur me kometën e Halley. Kometa e Halley, e cila përfundon një orbitë çdo 75 vjet, lë pas një gjurmë rrënojash të lirshme ndërsa akulli i saj kthehet në gaz kur i afrohet Diellit. Kur Toka kalon nëpër këto mbeturina, ne përjetojmë shiun meteorësh Orionids.

Për të shijuar shirat e meteorëve si Orionidët, nuk kërkohen pajisje speciale. Sidoqoftë, është e rëndësishme të zgjidhni kohën dhe vendndodhjen e duhur. Reshjet e meteorëve janë emërtuar sipas yjësive, duke treguar drejtimin nga i cili meteorët hyjnë në atmosferën tonë. Për Orionidët, rrezatuesi qëndron në yjësinë e Orionit, pikërisht në pjesën e sipërme të majtë të shpatullës së tij. Koha më premtuese e natës për të vëzhguar Orionidët është zakonisht gjysma e dytë.

Orionidët fillojnë në fillim të tetorit dhe përfundojnë në fillim të nëntorit, me kulmin që ndodh në 21-22 tetor 2023. Gjatë pikut, ju mund të prisni të shihni mesatarisht 40-70 meteorë në orë. Ndotja nga drita mund të pengojë dukshmërinë, kështu që gjetja e një vendi larg dritave të ndritshme është thelbësore. Për më tepër, lejimi i syve tuaj që të përshtaten me errësirën për 20 deri në 30 minuta është thelbësor për të dalluar edhe meteorët më të dobët.

Vëzhgimi i meteorëve është një aktivitet i mrekullueshëm që ju lejon të dilni jashtë rutinës tuaj të zënë dhe të lidheni me universin. Kërkon durim, si dhe një ndjenjë qetësie dhe vetëdijeje për rrethinën tuaj. Pra, merrni një pije të ngrohtë, gjeni një vend të rehatshëm dhe shijoni shfaqjen mahnitëse të dushit të meteorëve Orionids.

Përkufizime:

– Meteoroid: Shkëmbinj që udhëtojnë në hapësirë.

– Meteor: Meteoroid që ka hyrë në atmosferën e Tokës dhe po digjet.

– Shiu meteorësh: Një ngjarje qiellore në të cilën mund të vërehen meteorë të shumtë që vijnë nga i njëjti rrezatues.

– Kometë: Një top dëbore e ndotur e bërë nga materiali i lirë i mbajtur së bashku nga gazrat e ngrirë.

– Rrezatim: Pika në qiell nga e cila duket se burojnë meteorët e një shiu meteorësh.

Burimet:

– “The Orionids: Look Up For A Night Of Shooting Stars This Month”, Forbes

– “Shkëmbinjtë e hapësirës 101: Çfarë janë meteoroidet, meteorët dhe meteorët?”, NASA