– NASA do të zbulojë mostrën nga asteroidi Bennu gjatë misionit OSIRIS-REx

NASA është vendosur të zbulojë mostrën e mbledhur nga asteroidi Bennu gjatë misionit OSIRIS-REx. Agjencia hapësinore do të transmetojë drejtpërdrejt ngjarjen të mërkurën. Misioni OSIRIS-REx shënoi marrjen e parë të mostrës së NASA-s nga një asteroid i largët. Operacioni kompleks përfshin uljen e një anijeje kozmike në shkëmb, rrëmbimin dhe ruajtjen e materialeve prej tij dhe kthimin e tyre në Tokë.

Misioni, i cili filloi në shtator 2016, mblodhi me sukses mostrën katër vjet më vonë. Anija kozmike e hodhi mostrën në një kapsulë që u ul në shkretëtirën e Jutas siç ishte planifikuar. Pasi u mbajt në një dhomë të pastër pranë vendit të uljes, kapsula u transportua në Qendrën Hapësinore Johnson në Hjuston, ku do të hapet. Kjo do të lejojë fillimin e viteve të studimit shkencor, duke ofruar njohuri të vlefshme për formimin e sistemit tonë diellor dhe origjinën e jetës në Tokë.

Bill Nelson, shefi i NASA-s, e përshkroi misionin si "duke sjellë diçka të jashtëzakonshme: mostrën më të madhe të asteroidit të marrë ndonjëherë në Tokë". Ai shpjegoi më tej se kampioni do t'i ndihmojë shkencëtarët të hetojnë formimin e planetit, të thellojnë kuptimin tonë për asteroidët që mund të ndikojnë potencialisht në Tokë dhe të ofrojnë njohuri mbi origjinën dhe formimin e sistemit tonë diellor.

Shkencëtarët aktualisht po kryejnë një analizë fillestare të materialit Bennu. Instrumente analitike si mikroskop elektronik skanues (SEM), matjet me infra të kuqe dhe difraksioni me rreze x (XRD) do të përdoren për të kuptuar më mirë kampionin. Këto teste do të ofrojnë një kuptim bazë të materialit Bennu dhe do të hapin rrugën për hetime të mëtejshme të hollësishme.

Mostra nga asteroidi Bennu do të zbulohet gjatë një ngjarjeje speciale në orën 11:11 ET të mërkurën, XNUMX tetor. Ngjarja mund të shikohet nëpërmjet luajtësit të videos të ngulitur në krye të faqes së internetit të NASA-s ose duke vizituar NASA TV. Mos e humbisni këtë moment historik emocionues në eksplorimin e hapësirës.

Burimet:

– NASA do të zbulojë mostrën nga asteroidi Bennu gjatë misionit OSIRIS-REx

– Imazhi: NASA