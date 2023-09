Një dhuratë e rrallë kozmike: Kometa Nishimura viziton Tokën

Një kometë e zbuluar rishtazi e njohur si C/2023 P1 ose "Nishimura" po kalon rrugën e saj pranë Tokës këtë javë, duke shënuar vizitën e saj të parë në mbi 400 vjet. Kometa e gjelbër tashmë është e dukshme në qiellin para agimit dhe do të bëhet edhe më e ndritshme gjatë fundjavës. Pjesa më e mirë është se mund të shihet pa pasur nevojë për teleskop apo dylbi.

Për të kapur një paraqitje të shkurtër të kometës Nishimura në hemisferën veriore, vëzhguesit do të duhet të zgjohen herët ose të qëndrojnë deri vonë. Më 10 shtator, do të ngrihet në orën 5 të mëngjesit të çdo mëngjesi pasues, duke u shfaqur më afër lindjes së diellit. Nata ideale për të parë Nishimurën nga afër është më 12 shtator kur do të jetë vetëm 78 milionë milje larg Tokës.

Për të lokalizuar kometën, kërkoni formën drapër të plejadës Luani Luani mbi horizontin lindor-verilindor përpara lindjes së diellit. Nishimura do të jetë e dukshme pranë planetit Venus. Me kalimin e ditëve, dritarja e shikimit do të bëhet më e shkurtër dhe kometa do të jetë më e ulët në horizont derisa të errësohet nga shkëlqimi i diellit më 17 shtator.

Kjo ngjarje e rrallë është një mundësi një herë në jetë. Nëse ju mungon të shihni kometën Nishimura këtë herë, do t'ju duhet të prisni deri në 2435 për kthimin e saj, duke supozuar se ajo nuk është shkatërruar nga tërheqja gravitacionale e diellit para kësaj.

Për sa i përket dukshmërisë, Nishimura duhet të jetë e dukshme me sy të lirë në qiell të pastër dhe të errët. Megjithatë, mund të jetë mezi i dukshëm në kushte optimale. Përdorimi i dylbive, një teleskopi ose një aparat fotografik i projektuar për astronomi ka të ngjarë të japë rezultate më të mira. Me pajisjet e duhura, mund të jeni në gjendje të shihni mjegullën e gjelbër të kometës ose të kapni bishtin e saj të gjatë në një foto me ekspozim të gjatë.

Kometa u zbulua nga Hideo Nishimura, një astronom amator që kapi imazhin e saj të parë më 11 gusht 2023. Duke përdorur një aparat fotografik dixhital të konsumit me një mjedis ekspozimi prej 30 sekondash, Nishimura dalloi objektin qiellor. Mbetet e pasigurt nëse Toka që kalon nëpër gjurmët e Nishimura është përgjegjëse për shiun meteorësh Sigma-Hydrid të dukshëm çdo vit në dhjetor.

