Bëhuni gati për eklipset spektakolare të diellit në 2023 dhe 2024

Në vitet 2023 dhe 2024, dy ngjarje magjepsëse qiellore do të ndodhin në Shtetet e Bashkuara: një eklips diellor unazor dhe një eklips diellor total. Për të dëshmuar në mënyrë të sigurtë këto ngjarje mahnitëse, është e rëndësishme të përgatiteni me pajisjet e duhura.

Ngjarja e parë, një eklips unazor diellor, do të ndodhë më 14 tetor 2023. Ky eklips do të jetë i dukshëm nga Oregon në Teksas, me eklipsin maksimal të njohur si unazë që mbulon 90% të Diellit. Gjatë kulmit të eklipsit, skajet e jashtme të Diellit do të krijojnë një efekt mahnitës të "unazës së zjarrit". Është thelbësore të vishni syze me filtër diellor gjatë gjithë këtij eklipsi.

Ngjarja e dytë, një eklips total diellor, do të ndodhë më 8 prill 2024 dhe do të jetë i dukshëm nga Teksasi në Maine. Gjatë një eklipsi të plotë diellor, Hëna kalon midis Diellit dhe Tokës, duke bllokuar plotësisht fytyrën e Diellit për disa minuta. Është e sigurt të hiqni syzet tuaja të eklipsit gjatë totalit, por ato duhet të vishen para dhe pas kësaj faze, pasi Dielli bëhet përsëri i dukshëm. Vetëm ata që ndodhen brenda një shtegu 115 milje të gjerë do të dëshmojnë eklipsin e plotë, ndërsa pjesa tjetër e Shteteve të Bashkuara do të përjetojnë një eklips të pjesshëm.

Për t'i parë në mënyrë të sigurtë këto eklipse diellore, është thelbësore të përdorni syze me filtra diellor, të njohura edhe si syze eklipsi. Këto syze duhet të plotësojnë standardin ndërkombëtar ISO 12312-2 për shikimin e drejtpërdrejtë të diellit, pasi syzet e zakonshme të diellit nuk janë të mjaftueshme. Është thelbësore të theksohet se syzet e blera nga shitës me pakicë në internet si Amazon ose eBay mund të mos jenë të besueshme, pasi disa shitës mund të mos i kenë testuar siç duhet produktet e tyre për siguri.

Rekomandohet përdorimi i listës së furnizuesve të sigurt të Shoqatës Amerikane të Astronomisë kur blini syze eklipsi ose filtra diellorë. Për më tepër, dyqanet me kuti të mëdha si Home Depot, Lowe's dhe Walmart mund të shesin syze eklipsi të përputhshme me ISO derisa furnizimet zgjasin. Është thelbësore të inspektoni syzet për ndonjë dëmtim, si gërvishtje ose filtra të lirshëm, përpara përdorimit.

Shënoni kalendarët tuaj për eklipset diellore mahnitëse në 2023 dhe 2024 dhe mos harroni t'i jepni përparësi sigurisë tuaj duke përdorur mbrojtjen e duhur të syve. Shijoni ngjarjet e jashtëzakonshme astronomike që natyra ka rezervuar për ne.

Përkufizime:

Një eklips unazor diellor është një lloj eklipsi ku Hëna është më e largët nga Toka, duke rezultuar në shfaqjen e Diellit si një unazë e ndritshme, ose unazë, rreth Hënës.

Një eklips i plotë diellor ndodh kur Hëna bllokon plotësisht Diellin, duke rezultuar në një periudhë të shkurtër errësire gjatë ditës.

Syzet e filtrit diellor janë syze për qëllime të veçanta që mbrojnë sytë nga rrezatimi i dëmshëm diellor gjatë eklipsit, duke lejuar shikimin e sigurt të Diellit.

Standardi ISO 12312-2 është një standard ndërkombëtar sigurie për filtrat e përdorur në shikimin e drejtpërdrejtë të diellit.

Burimet:

- Shoqëria Astronomike Amerikane

– NASA