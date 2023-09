Shkencëtarët studiojnë rreziqet shëndetësore dhe zgjidhjet për udhëtimet në hapësirë ​​në të ardhmen

By

Me numrin në rritje të misioneve të drejtuara në hapësirë ​​dhe planet për një mision të ardhshëm në Mars, shkencëtarët po punojnë për të zbutur rreziqet shëndetësore që vijnë nga udhëtimi në hapësirë. Një nga shqetësimet kryesore është rrezatimi hapësinor. Astronautët që udhëtojnë përtej Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës janë të ekspozuar ndaj rrezatimit të vazhdueshëm, i cili mund të ketë efekte të dëmshme në sistemin nervor dhe kardiovaskular. NASA po zhvillon teknologji për të mbrojtur astronautët nga rrezatimi, duke përfshirë ndërtimin e materialeve devijuese në automjete hapësinore dhe kostume hapësinore. Disa dieta dhe suplemente, të tilla si enterade, mund të ndihmojnë gjithashtu në minimizimin e efekteve të ekspozimit ndaj rrezatimit.

Ndryshimet gravitacionale në hapësirë ​​paraqesin gjithashtu rreziqe për astronautët. Pa efektet e gravitetit të Tokës, muskujt dhe kockat mund të përkeqësohen për periudha të gjata kohore. Për të kundërshtuar këtë, astronautët do të duhet të ushtrohen dhe të marrin suplemente, të tilla si bisfosfonat, për të ruajtur shëndetin e tyre muskuloskeletor. Mikrograviteti ndikon gjithashtu në sistemin e qarkullimit të gjakut, duke bërë që lëngjet të zhvendosen drejt kokës. Kjo mund të çojë në zgjerimin e hapësirave të mbushura me lëngje në tru dhe të kontribuojë në sindromën neuro-okulare të lidhur me fluturimet në hapësirë, e cila ndikon në strukturën dhe funksionin e syve. Shkencëtarët po eksplorojnë përdorimin e pantallonave të specializuara për të rishpërndarë lëngjet në trup dhe për të zbutur këto efekte.

Përveç rreziqeve për shëndetin fizik, izolimi i udhëtimit në hapësirë ​​mund të ketë gjithashtu efekte të thella në shëndetin mendor. Të jetosh dhe të punosh në lagje të ngushta me të njëjtin grup njerëzish për muaj të tërë, pa qenë në gjendje të shohësh familjen ose miqtë, mund të jetë sfiduese mendore. Astronautët do të duhet të mësojnë se si të menaxhojnë izolimin ekstrem dhe të ndërmarrin hapa për të ruajtur mirëqenien e tyre mendore gjatë misioneve hapësinore afatgjatë.

Në përgjithësi, ndërsa udhëtimet në hapësirë ​​bëhen më të zakonshme dhe planet për misionet e ardhshme në Mars janë duke u zhvilluar, është thelbësore që shkencëtarët të studiojnë dhe të zhvillojnë zgjidhje për rreziqet shëndetësore që mund të përballen astronautët. Duke adresuar këto sfida, ne mund të sigurojmë sigurinë dhe mirëqenien e astronautëve në udhëtimet e tyre drejt yjeve.

Përkufizime:

1. Kevlar: Një fibër sintetike e fortë, rezistente ndaj nxehtësisë, e përdorur në veshje dhe materiale mbrojtëse.

2. Polietileni: Një polimer i lehtë, i qëndrueshëm dhe fleksibël që përdoret shpesh në aplikime të ndryshme, duke përfshirë paketimin dhe produktet plastike.

3. Enterade: Një suplement dietik që përdoret për të lehtësuar efektet anësore gastrointestinale të ekspozimit ndaj rrezatimit, i përdorur gjithashtu te pacientët me kancer gjatë terapisë me rrezatim.

4. Bisfosfonat: Një klasë barnash që përdoren për të parandaluar prishjen e kockave dhe trajtimin e osteoporozës.

Burimet:

