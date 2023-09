Brian May, astrofizikan dhe kitarist i Mbretëreshës, ndihmon NASA-n në hartimin e asteroidit Bennu

Brian May, kitaristi legjendar i grupit Queen, ka kontribuar në misionin e NASA-s për të hartuar dhe marrë një mostër nga asteroidi Bennu. May, e cila ka një diplomë doktorature në astrofizikë, bashkëpunoi me shkencëtaren Claudia Manzoni për të krijuar imazhe realiste 3D të misioneve hapësinore. Duke përdorur këto imazhe, May ndihmoi në hartimin e Bennu dhe gjetjen e një zone të sigurt uljeje për sondën OSIRIS-REx që mblodhi kampionin.

Bashkëpunimi filloi kur May dërgoi stereo—imazhe 3D të bëra nga imazhet e misionit OSIRIS-REx—drejtorit të misionit Dante Lauretta. Lauretta u mahnit nga cilësia e stereos dhe njohu potencialin e tyre në gjetjen e vendit të uljes për kampionin. May, Manzoni, Lauretta dhe të tjerë punuan së bashku në projekt, duke rezultuar në librin "Bennu 3-D, Anatomia e një asteroidi".

Ky nuk është përfshirja e parë e May me NASA-n. Në vitin 2015, ai shërbeu si bashkëpunëtor shkencor në misionin New Horizons, i cili eksploroi Plutonin. May është i njohur jo vetëm për kontributin e tij në astrofizikë, por edhe si kompozitori pas shumë prej hiteve të Queen, duke përfshirë "We Will Rock You" dhe "I Want It All".

Pasioni i May për hapësirën dhe shkencën është i dukshëm në rolin e tij aktiv në misionet e NASA-s. Ekspertiza dhe krijimtaria e tij si astrofizikan dhe kitarist vazhdojnë të kenë ndikim në këtë fushë.

