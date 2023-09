Roli i uresë së jonizuar në origjinën e jetës në Tokë

By

Shkencëtarët kanë bërë përparime të rëndësishme në të kuptuarit e origjinës së jetës në Tokë duke përdorur teknika inovative të spektroskopisë me rreze X. Duke studiuar jonizimin dhe reagimin e molekulave të uresë, studiuesit kanë hedhur dritë mbi mënyrën se si mund të jenë formuar blloqet ndërtuese të jetës gjatë fazës parabiotike.

Gjatë kësaj periudhe, atmosfera e Tokës ishte më pak e dendur, duke lejuar që rrezatimet hapësinore me energji të lartë të jonizojnë molekulat. Pellgje të vogla uji që përmbajnë ure, një përbërës organik thelbësor për formimin e bazës nukleo, u ekspozuan ndaj këtij rrezatimi intensiv. Si rezultat, ureja iu nënshtrua shndërrimit në produkte reaksioni që mund të kishin shërbyer si bazë për jetën.

Për të hetuar më tej këtë proces, një ekip ndërkombëtar kërkimor nga Universiteti Tohoku, Universiteti i Gjenevës, ETH Cyrih dhe Universiteti i Hamburgut përdorën një qasje novatore të spektroskopisë me rreze X. Kjo teknikë përdori një burim drite me gjenerim të lartë harmonik dhe një avion të sheshtë të lëngshëm nën mikron për të ekzaminuar reaksionet kimike në lëngje me saktësi të jashtëzakonshme kohore.

Duke studiuar ndryshimet në molekulat e uresë në nivelin femtosekond (një kuadriliontë e sekondës), studiuesit zbuluan procesin dinamik që ndodh pas jonizimit. Rrezatimi jonizues dëmton biomolekulat e uresë, por ndërsa energjia shpërndahet, molekulat e uresë i nënshtrohen një reagimi të shpejtë dhe të ndërlikuar.

Studimet e mëparshme u fokusuan në reaksionet molekulare në fazën e gazit, por ekipi projektoi një pajisje për të gjeneruar një avion të lëngshëm ultra të hollë brenda një vakumi për të zgjeruar hetimet e tyre në mjedisin ujor, i cili është mjedisi natyror për proceset bio-kimike. Ky përparim i lejoi ata të studionin se si shpaloseshin reagimet në kohë reale.

Jo vetëm që ky hulumtim ofron njohuri për origjinën e jetës në Tokë, por gjithashtu hap mundësi të reja në fushën e zhvillimit të attokimisë. Duke vëzhguar reaksionet molekulare në një nivel të paparë detajesh, shkencëtarët mund të fitojnë një kuptim më të thellë të proceseve kimike dhe të avancojnë njohuritë tona për mekanizmat themelorë që drejtojnë jetën.

