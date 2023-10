Ndryshimet klimatike kërcënojnë jetëgjatësinë e jashtëzakonshme të lakuriqëve të natës, zbulon studimi

By

Një studim i fundit i botuar në Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences sugjeron se jetëgjatësia e jashtëzakonshme e lakuriqëve të natës mund të jetë në rrezik për shkak të rritjes së temperaturave globale. Hulumtimi, i kryer nga shkencëtarët nga Kolegji Universitar i Dublinit dhe Universiteti i Bristolit, u fokusua në ciklin e letargjisë së një grupi lakuriqësh të egër patkua.

Studiuesit zbuluan se luhatjet e motit gjatë periudhës së letargjisë së lakuriqëve ndikuan në mekanizmin molekular përgjegjës për jetëgjatësinë e tyre. Telomeret, të cilat janë pjesë të ADN-së që mbrojnë skajet e kromozomeve, shkurtohen sa herë që një qelizë ndahet. Ky proces i shkurtimit është i lidhur me plakjen dhe sëmundjet e lidhura me plakjen.

Studimi zbuloi se lakuriqët e natës që dolën nga letargji më shpesh për shkak të kushteve më të ngrohta kishin telomerë dukshëm më të shkurtër në krahasim me dimrat e mëparshëm me temperatura më të ftohta. Profesorja Emma Teeling e Kolegjit Universitar të Dublinit shprehu shqetësimin për këto gjetje, duke deklaruar se rritja e parashikuar e temperaturave globale mund të kufizojë efektet e dobishme të letargjisë tek lakuriqët e egër.

Dr. Megan Power, autori kryesor i studimit, gjurmoi mbi 200 lakuriq nate të egër patkua gjatë tre dimrave për të shqyrtuar efektet e letargji në telomere. Hulumtimi zbuloi se letargji vepron si një formë përtëritjeje, me telomeret që zgjerohen në vend që të shkurtohen gjatë sezonit të letargjisë. Kjo shtrirje ka të ngjarë për shkak të shprehjes së enzimës telomerazë, e cila lejon ADN-në telomerike të përsëritet pa shkaktuar dëm.

Gjetjet e studimit theksojnë pasojat e mundshme të ndryshimit të kushteve klimatike në natyrën jetëgjatë të lakuriqëve të natës. Llojet me jetëgjatësi të gjatë dhe ritme të ngadalta riprodhuese, si lakuriqët e natës, janë veçanërisht të prekshme ndaj ndryshimeve mjedisore. Studiuesit theksojnë rëndësinë e të kuptuarit se si lakuriqët e natës preken dhe përshtaten me ndryshimet e shpejta klimatike.

Nevojiten hetime të mëtejshme për të eksploruar rolin e telomerazës në shtrirjen e telomereve gjatë letargji. Studimi nxjerr në pah ndikimin e ndryshimeve klimatike në ekologjinë dhe mbijetesën e popullatave të lakuriqëve të natës, duke theksuar nevojën për kërkime të vazhdueshme dhe përpjekje ruajtjeje për të mbrojtur këto krijesa të jashtëzakonshme.

– Megan L. Power et al, Dinamika e telomereve të letargjisë në një klimë në ndryshim: njohuri nga lakuriqët e egër më të mëdhenj patkua, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– Kolegji Universitar i Dublinit