Ngrohja e Arktikut përshpejton rritjen e temperaturës globale, kërkohet veprim urgjent

By

Një studim novator i botuar në revistën 'Earth System Dynamics' ka zbuluar se Arktiku po ngrohet me një ritëm alarmues, gati katër herë më shpejt se mesatarja globale. Ky fenomen i shpejtë i ngrohjes tani po bën që temperaturat globale të rriten me një ritëm shumë më të shpejtë sesa standardet e përshkruara në Marrëveshjen e Parisit.

Udhëhequr nga profesoresha Julienne Stroeve nga Universiteti i Manitobës, studimi synonte të eksploronte kontributin e Arktikut në ngrohjen globale dhe të vlerësonte se sa shpejt po i afrohemi pragjeve kritike të temperaturës të vendosura në Marrëveshjen e Parisit – 1.5 gradë Celsius dhe 2 gradë Celsius.

Gjetjet e hulumtimit tregojnë se nëse Arktiku nuk do të përjetonte këtë ngrohje të përshpejtuar, bota do të arrinte një rritje të temperaturës me dy gradë afërsisht tetë vjet më vonë se trajektorja aktuale. Kjo tregon rolin vendimtar që luan Arktiku në rritjen e temperaturës globale.

Për të arritur në këto përfundime, ekipi përdori simulimet e modeleve klimatike. Ata krahasuan parashikimet pa ngrohjen e shpejtë të Arktikut me modelet e botës reale, duke u mundësuar atyre të konstatojnë shtrirjen dhe afatin kohor të rritjes së temperaturës. Simulimet zbuluan se në mungesë të ngrohjes së Arktikut, pragjet e Marrëveshjes së Parisit do të shkeleshin pesë vjet më vonë (1.5 gradë Celsius) dhe tetë vjet më vonë (2 gradë Celsius) sesa parashikimet aktuale.

Profesor Stroeve nënvizon imperativin për veprim të menjëhershëm, duke deklaruar se jemi në një dekadë kyçe ku dështimi për të reduktuar emetimet do të rezultonte në mënyrë të pashmangshme në tejkalimin e pragut 1.5 gradë. Ajo thekson rëndësinë e mbrojtjes së akullit dhe borës së Arktikut, duke nënvizuar rolin që luan në rregullimin e temperaturave globale.

Është thelbësore të rritet ndërgjegjësimi për ndikimin e thellë të ngrohjes së Arktikut dhe urgjencën për përpjekje të bashkërenduara për të zbutur ndryshimet klimatike. Ruajtja e këtij rajoni vulnerabël nuk është thjesht një shqetësim mjedisor; është vendimtare për mirëqenien e planetit tonë dhe brezave të ardhshëm.

FAQs

Çfarë është Marrëveshja e Parisit?

Marrëveshja e Parisit është një traktat ndërkombëtar i miratuar në vitin 2015, që synon të luftojë ndryshimet klimatike dhe të reduktojë emetimet e gazeve serrë për të zbutur ngrohjen globale. Pse ngrohja e Arktikut është më shpejt se mesatarja globale?

Arktiku po ngrohet më shpejt për shkak të një procesi të quajtur përforcim Arktik, ku mekanizmat e reagimit pozitiv, si shkrirja e akullit dhe borës, kontribuojnë në ngrohjen e mëtejshme. Cilat janë pasojat e ngrohjes së përshpejtuar të Arktikut?

Ngrohja e përshpejtuar e Arktikut rezulton në humbjen e akullit të detit, i cili prish ekosistemet dhe kontribuon në rritjen e nivelit të detit. Ai gjithashtu intensifikon ngjarjet ekstreme të motit dhe përkeqëson ngrohjen globale. Çfarë mund të bëjnë individët për të trajtuar ngrohjen e Arktikut? Reduktimi i gjurmës personale të karbonit, mbështetja e nismave të energjisë së rinovueshme dhe mbrojtja e politikave të ndërgjegjshme për klimën mund të ndihmojë në zbutjen e ngrohjes së Arktikut dhe ndikimet e saj.