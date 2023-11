U zbulua statuja e re në shkollën e mesme Nossal për të nderuar legjendën lokale

By

Shkolla e mesme Nossal në Berwick ka zbuluar kohët e fundit një statujë mahnitëse prej bronzi me përmasa reale për nder të të nderuarit Sir Gustav Nossal AC. E krijuar nga skulptorët e njohur ndërkombëtarisht Gillie dhe Marc, kjo statujë madhështore i bën nder arritjeve të jashtëzakonshme shkencore të Sir Nossal, kontributit të tij të paçmuar në shkollë dhe natyrës së tij të afrueshme dhe miqësore.

Më 20 nëntor, komuniteti i shkollës u mblodh së bashku për të dëshmuar zbulimin madhështor të statujës, duke përkujtuar trashëgiminë e qëndrueshme të Sir Nossal. Dr. John Inns, presidenti i këshillit të shkollës, shprehu kënaqësinë e tij që më në fund pa statujën të vinte në jetë pas disa vitesh planifikimi dhe përgatitjeje të kujdesshme, e cila filloi në vitin 2019 me qëllim që të përkonte me 10-vjetorin e shkollës në 2020.

Drejtori themelues i shkollës së mesme Nossal, Roger Page, ndau mendimet e tij mbi rëndësinë e statujës. Duke theksuar rolin integral të Sir Nossal brenda komunitetit të shkollës, Page shprehu shpresën e tij se statuja do të shërbente si një nderim i përshtatshëm për lidhjen e tyre. Ai theksoi më tej se Sir Nossal e vizitonte shpesh shkollën, duke marrë kohë për të bashkëvepruar me studentët, stafin dhe vizitorët. Si një simbol i këtij ndërveprimi të dashur, statuja prej bronzi e një Sir Nossal të ulur do të shfaqet dukshëm në hyrjen e përparme të shkollës.

Përtej njohjes së tij lokale, Sir Gustav Nossal është një figurë me famë kombëtare dhe ndërkombëtare. I vlerësuar si Australiani i Vitit në vitin 2000, Sir Nossal ka lënë një gjurmë të pashlyeshme si në komunitetin australian ashtu edhe në atë global. Krahas punës së tij novator në fushën e imunologjisë, ai i është përkushtuar edhe përpjekjeve të shumta humanitare. Arritjet e tij të dukshme përfshijnë kryesimin e Programit Global për Vaksinat dhe Imunizimin në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, si dhe bashkëpunimin me Programin e Vaksinave të Fondacionit Bill dhe Melinda Gates.

I lindur në Austri në vitin 1931, Sir Nossal migroi në Australi në moshë të re. Duke kapërcyer pengesën gjuhësore, ai shkëlqeu akademikisht, duke u bërë studenti më i mirë në shkollën e tij dhe përfundimisht duke fituar diplomën e tij mjekësore nga Universiteti i Sidneit. Më pas, Sir Nossal ndoqi doktoraturën e tij. në Universitetin e Melburnit. Karriera e tij e shkëlqyer e çoi atë në Institutin e Kërkimeve Mjekësore të njohur Walter dhe Eliza Hall të Melburnit (WEHI), ku ai shërbeu si drejtor nga 1965 deri në 1996.

Sir Nossal shprehu shpresën e tij se statuja, krahas ndikimit të tij të vazhdueshëm në shkollë, do të frymëzonte brezat e ardhshëm për të realizuar ëndrrat e tyre. Ai i kujtoi të pranishmëve se Australia është një vend i mundësive të mëdha dhe shprehu mirënjohjen dhe krenarinë e tij që qëndron para tyre. Sir Gustav Nossal i inkurajoi të gjithë të kujtojnë me dashuri kohën e tyre në shkollën e mesme Nossal.

Projekti i statujës u bë i mundur përmes kontributeve të komunitetit të shkollës dhe donacioneve bujare nga furnizuesit e biznesit si PSW Uniforms dhe Edunet Computers, si dhe një donacion të konsiderueshëm nga WEHI në njohje të kontributeve të paçmuara të Sir Gustav Nossal si në kërkimin mjekësor ashtu edhe në vetë organizatës.

FAQ

Kush është Sir Gustav Nossal?

Sir Gustav Nossal është një shkencëtar dhe humanitar australian me origjinë austriake. Ai është i njohur për punën e tij në fushën e imunologjisë dhe ka dhënë kontribut të rëndësishëm në kërkimet mjekësore në mbarë botën. Sir Nossal mori çmimin Australian i Vitit në 2000 dhe ka shërbyer në pozicione drejtuese me organizata me famë si Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Programi i Vaksinave i Fondacionit Bill dhe Melinda Gates.

Pse u zbulua një statujë në shkollën e mesme Nossal?

Statuja prej bronzi u zbulua në shkollën e mesme Nossal për të nderuar arritjet e Sir Gustav Nossal, rolin e tij instrumental brenda komunitetit të shkollës dhe natyrën e tij të afrueshme. Statuja shërben si një haraç për kontributin e tij shkencor dhe ndikimin e tij të vazhdueshëm si një burim frymëzimi për studentët dhe stafin.

Kush e krijoi statujën?

Statuja është punuar nga skulptorët e njohur ndërkombëtarisht Gillie dhe Marc, të njohur për talentin e tyre të jashtëzakonshëm dhe aftësinë për të kapur thelbin dhe arritjet e figurave të shquara.