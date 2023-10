Shëtitja Historike Gjithë-Grash në Hapësirë ​​do të zhvillohet më 30 tetor

Dy astronautë të NASA-s, Jasmin Moghbeli dhe Loral O'Hara, janë vendosur të bëjnë histori duke kryer një shëtitje kozmike vetëm për femra në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor (ISS) më 30 tetor. Ky do të jetë aktiviteti i katërt jashtë automjetit (EVA) që përfshin një ekuipazhi femër, me tre të mëparshmit të drejtuar nga i njëjti çift astronautësh.

Ecja hapësinore, e planifikuar fillimisht për 20 tetor, u vonua për shkak të një rrjedhje ftohës në një radiator rezervë për modulin shkencor rus Nauka në ISS. Për të garantuar sigurinë e astronautëve, NASA shtyu dy shëtitje hapësinore të ardhshme në SHBA. Agjencia ruse hapësinore do të kryejë ecjen e saj në hapësirë ​​më 25 tetor për të hetuar më tej rrjedhjen e amoniakut.

Rëndësia e kësaj ngjarje theksohet nga sfidat e paraqitura nga kostumet hapësinore aktuale të NASA-s, të njohura si njësitë e lëvizshmërisë jashtë automjeteve (EMU). Këto kostume u projektuan në vitet 1970, dhe madhësitë e tyre kryesisht pasqyrojnë përmasat e trupit të astronautëve meshkuj. Kjo ka bërë që shëtitjet në hapësirë ​​me astronautë me trup më të vogël, si femrat, të jenë relativisht të rralla. Megjithatë, programet e ardhshme të NASA-s, duke përfshirë eksplorimin e hënës, po zhvillojnë kostume hapësinore që do të akomodojnë një gamë më të larmishme të madhësive të trupit.

Pavarësisht sfidave të madhësisë, astronautet femra të NASA-s kanë provuar aftësinë e tyre për t'u përshtatur. Astronautët Christina Koch dhe Jessica Meir përfunduan me sukses një seri shëtitjesh hapësinore në 2019 dhe 2020, duke thyer stereotipet që lidhen me kostumet hapësinore me përmasa të kufizuara. Ecja e ardhshme hapësinore e të gjitha grave me Jasmin Moghbeli dhe Loral O'Hara do të fokusohet në detyrat thelbësore të mirëmbajtjes, duke përfshirë heqjen e një kutie elektronike të gabuar nga një antenë komunikimi dhe zëvendësimin e një montimi kushinetash në bashkimin rrotullues alfa diellor.

Kjo ecje historike hapësinore përfaqëson një hap të rëndësishëm përpara për barazinë gjinore në eksplorimin e hapësirës dhe thekson përkushtimin e NASA-s ndaj diversitetit dhe përfshirjes. Ai gjithashtu hap rrugën për misionet e ardhshme që do të përfshijnë astronautë me një gamë më të madhe të llojeve të trupit, duke siguruar që eksplorimi i hapësirës të mbetet i arritshëm për të gjithë.

