Studiuesit zhvillojnë robot në shkallë insektesh me djegie

Studiuesit në Universitetin Cornell kanë krijuar me sukses një robot në shkallë të insekteve të mundësuar nga djegia, duke tejkaluar aftësitë e robotëve elektrikë për sa i përket shpejtësisë, forcës, fleksibilitetit dhe aftësisë për të kërcyer. Ekipi kombinoi mikroaktues të butë me lëndë djegëse kimike me densitet të lartë energjie për të kapërcyer sfidat me të cilat përballen zvogëlimi i motorëve, motorëve dhe pompave. Duke përdorur një lëndë djegëse kimike me densitet të lartë energjie të ngjashme me atë të përdorur në automobila, studiuesit ishin në gjendje të rrisnin ndjeshëm fuqinë dhe performancën e robotit në bord. Roboti, i cili është pak më shumë se një inç i gjatë dhe peshon ekuivalentin e një kapëse letre e gjysmë, është i printuar në 3D me një rrëshirë rezistente ndaj flakës dhe i pajisur me katër aktivizues që shërbejnë si këmbët e tij.

Aktivizuesit janë të aftë të prodhojnë 9.5 njuton forcë, krahasuar me rreth 0.2 njuton të prodhuar nga robotë me madhësi të ngjashme. Roboti gjithashtu mund të operojë në frekuenca më të mëdha se 100 herc, të arrijë zhvendosje prej 140% dhe të ngrejë 22 herë peshën e tij trupore. Aktivizuesit e tij me energji djegëse e lejojnë atë të lundrojë në terrene të vështira, të pastrojë pengesat, të kërcejë distanca të pabesueshme dhe të lëvizë me shpejtësi në tokë. Dizajni i aktivizuesve ofron gjithashtu një shkallë të lartë kontrolli, duke i lejuar operatorët të rregullojnë shpejtësinë, frekuencën e ndezjes dhe furnizimin me karburant në kohë reale për të shkaktuar një sërë përgjigjesh.

Studiuesit planifikojnë të bashkojnë më shumë aktivizues për të prodhuar lëvizje të kontrolluara mirë dhe të forta në një shkallë më të madhe. Ata gjithashtu synojnë të zhvillojnë një version të palidhur të robotit duke përdorur një karburant të lëngshëm që mund të transportohet në bord, së bashku me elektronikë më të vegjël. Ky zbulim në robotikën me energji me djegie na afron me realitetin e përdorimit të robotëve në shkallë të insekteve në operacionet e kërkimit dhe shpëtimit, eksplorimin, monitorimin e mjedisit, mbikëqyrjen dhe navigimin në mjedise sfiduese.

Burimi: Cameron A. Aubin et al, Aktivizues të fuqishëm, të butë me djegie për robotët në shkallë insektesh, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Burimi: Universiteti Cornell