Poli Jugor i Hënës u zgjodh si vend ulje për misionin Artemis III të NASA-s

Një imazh i ri i anës së largët të hënës ka zbuluar rajonin e zgjedhur nga NASA për uljen e misionit Artemis III. Ky mision është pjesë e planit ambicioz të NASA-s për të kthyer njerëzit në sipërfaqen hënore për herë të parë në më shumë se 50 vjet. Vendi i përzgjedhur i uljes është poli jugor i hënës, i cili është me interes të madh shkencor sepse besohet se përmban akull uji në krateret me hije të përhershme.

NASA bashkëpunoi me National Geographic për të nxjerrë një imazh mozaik të Kraterit Shackleton, i vendosur në polin jugor të hënës. Imazhi u kap duke përdorur instrumentin ShadowCam të NASA-s në anijen kozmike Korea Pathfinder Lunar Orbiter, së bashku me imazhe shtesë nga Orbiteri i Zbulimit Hënor. Krateri Shackleton është një nga krateret me hije të përhershme në rajon, duke e bërë atë një pikë të mundshme për akullin e ujit.

Brendësia e Kraterit Shackleton, e mbuluar me errësirë ​​të përhershme, zbulohet në imazhin e mozaikut. Krateri u kap nga ShadowCam, një instrument i NASA-s i krijuar për të eksploruar pjesët me hije të sipërfaqes hënore. Zonat përreth u fotografuan nga Kamera e Orbitit të Zbulimit Hënor. Imazhi tregon pjesë të tre prej 13 rajoneve potenciale të uljes për astronautët Artemis III.

Akulli i ujit është një burim i rrallë në Hënë, pasi zakonisht avullohet kur ekspozohet ndaj dritës së diellit. Megjithatë, krateret me hije të përhershme në polin jugor të hënës krijojnë një mjedis ideal për qëndrueshmërinë e akullit të ujit. Shkencëtarët e NASA-s besojnë se akulli i ujit në këto kratere mund të përdoret për qëllime të ndryshme, duke përfshirë materialet harxhuese të astronautëve, mbrojtjen nga rrezatimi dhe shtytësin e raketave.

Misioni Artemis III është planifikuar për vitin 2025, dhe para kësaj, NASA planifikon të kryejë misionin e ekuipazhit Artemis II rreth hënës. NASA do të dërgojë gjithashtu një rover hënor të quajtur VIPER për të kërkuar depozitat e akullit. Këto misione do të hapin rrugën për misionet e ardhshme me ekuipazh dhe përdorimin e burimeve në sipërfaqen hënore.

Burimet: NASA, National Geographic