Kompania Biotech Light Bio zhvillon petunia të ndezura me inxhinieri gjenetike

Një kompani bioteknike e quajtur Light Bio ka marrë lejen nga Departamenti Amerikan i Bujqësisë për të shitur petunia me ngjyra të ndezura të krijuara gjenetikisht në Shtetet e Bashkuara. Këto petunia prodhojnë një shkëlqim të gjelbër neoni gjatë natës, falë shtimit të ADN-së nga një kërpudha biolumineshente e quajtur Neonothopanus nambi. Kompania planifikon të fillojë dërgimin e bimëve në fillim të vitit 2024.

Biolumineshenca është procesi me të cilin organizmat prodhojnë dritë përmes një reaksioni midis oksigjenit dhe një substance të quajtur luciferinë, e lehtësuar nga një enzimë e quajtur luciferazë. Ndërsa biolumineshenca gjendet në rreth 1,500 lloje, ajo është kuptuar dobët në shumicën e organizmave, përveç baktereve. Në vitin 2018, shkencëtarët identifikuan enzimat specifike në Neonothopanus nambi që e lejojnë atë të lëshojë dritë.

Përpjekje të tjera për krijimin e bimëve të ndezura në të kaluarën kanë përfshirë spërkatjen e bimëve me një kimikat që gjendet tek fishekzjarrët ose modifikimin gjenetik të bimëve me gjene nga bakteret biolumineshente. Megjithatë, këto metoda kishin kufizime, si nevoja për trajtime të specializuara ose prodhimi i dritës së zbehtë.

Zbulimi i Light Bio përfshin zbulimin e një rruge të biolumineshencës kërpudhore që mund të koordinohet me sistemin metabolik të vetë bimës. Kjo rrugë përfshin një molekulë të quajtur acid kafeik, e cila është e bollshme në bimë, dhe katër enzima të ndryshme që e shndërrojnë atë në luciferinë. Bimët që rezultojnë shkëlqejnë më shumë se përpjekjet e mëparshme dhe lëshojnë dritë gjatë gjithë ciklit të tyre jetësor.

Ndërsa shqetësimet janë ngritur në lidhje me rreziqet e mundshme mjedisore të bimëve me shkëlqim të inxhinieruar gjenetikisht, Light Bio i ka trajtuar këto shqetësime duke deklaruar se bimët do të rriten kryesisht në mjedise të kontrolluara si shtëpi, biznese dhe kopshte botanike ku ndriçimi artificial tashmë e tejkalon dritën. emetuar nga bimët.

Light Bio planifikon që fillimisht të shesë petuniat e ndezura në internet në një version të kufizuar, me plane për t'u zgjeruar në çerdhe dhe qendra kopshtarie në të ardhmen. Kompania gjithashtu synon të zhvillojë më shumë lloje të bimëve zbukuruese dhe t'i bëjë ato edhe më të ndritshme.

