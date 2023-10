Burimi i ri i energjisë: Marrja e energjisë elektrike nga lëvizja molekulare

Shkencëtarët kanë zbuluar një qasje të re premtuese për gjenerimin e energjisë elektrike duke shfrytëzuar lëvizjen e molekulave. Ndërsa teknologjia e energjisë valore tashmë është dëshmuar të jetë një burim efektiv i prodhimit të energjisë, studiuesit tani kanë zbuluar se edhe molekulat në qetësi kanë energji të natyrshme që mund të shfrytëzohet.

Në një artikull të botuar në APL Materials, studiuesit testuan një pajisje për grumbullimin e energjisë molekulare që kap energjinë nga lëvizja natyrale e molekulave në një lëng. Duke zhytur nano-vargje të materialit piezoelektrik në lëng, studiuesit ishin në gjendje të konvertonin lëvizjen e lëngut në një rrymë elektrike të qëndrueshme. Ky zbulim ka potencialin për të prodhuar një sasi të konsiderueshme energjie, duke pasur parasysh sasitë e mëdha të ajrit dhe lëngjeve në Tokë.

Pajisja përdor oksid zinku, një material piezoelektrik, i cili gjeneron potencial elektrik kur përjeton lëvizje. Studiuesit krahasuan lëvizjen e fijeve të oksidit të zinkut me alga deti që valëviteshin në oqean. Avantazhi i kësaj pajisjeje është se nuk mbështetet në asnjë forcë të jashtme, duke e bërë atë një burim energjie të pastër që ndryshon lojën. Ai hap mundësinë e gjenerimit të energjisë elektrike përmes lëvizjes termike molekulare të lëngjeve, e cila është thelbësisht e ndryshme nga lëvizja mekanike tradicionale.

Aplikimet për këtë teknologji janë të gjera. Mund të përdoret për të fuqizuar nanoteknologjitë siç janë pajisjet mjekësore të implantueshme. Pajisja gjithashtu mund të rritet deri në gjeneratorë me madhësi të plotë për prodhimin e energjisë në shkallë kilovat. Studiuesit tashmë janë duke punuar në përmirësimin e densitetit të energjisë së pajisjes duke testuar lëngje të ndryshme, materiale piezoelektrike me performancë të lartë dhe arkitektura të reja të pajisjeve.

Ky kërkim novator ofron një rrugë emocionuese për gjenerimin e energjisë elektrike që nuk varet nga burimet e jashtme konvencionale si energjia e erës, hidroelektrike ose diellore. Aftësia për të shfrytëzuar energjinë e qenësishme të molekulave hap mundësi të reja për zgjidhje të qëndrueshme dhe të pastër të energjisë në të ardhmen.

