Festa e Parë Zyrtare e Yjeve në Rezervën Hanle Dark Sky ofron përvojë unike për astronomët amatorë

Instituti Indian i Astrofizikës (IIA), në bashkëpunim me Departamentin e Mbrojtjes së Kafshëve të Egra, UT Ladakh, organizuan festën e parë zyrtare të yjeve për astronomët amatorë me përvojë. Ngjarja u zhvillua në rezervatin Hanle Dark Sky në lindje të Ladakh nga 12-15 tetor. Hanle, shtëpia e Observatorit Astronomik Indian, ofron qiej të errët dhe mot të thatë që janë ideale për të vëzhguar objektet qiellore.

Rezerva e qiellit të errët Hanle (HDSR) ka një nga qiejt më të errët në Indi dhe mbulon një zonë prej rreth 22 km në rreze. Rezerva u krijua nga UT Ladakh për të ruajtur qiejt e errët të pacenuar dhe për të kontrolluar ndotjen e dritës të krijuar nga njeriu. Ai jo vetëm që mbështet kërkimin astronomik, por gjithashtu promovon astro-turizmin dhe kontribuon në zhvillimin socio-ekonomik të fshatrave lokale.

Rreth 30 astronomë amatorë morën pjesë në festën e yjeve, duke sjellë teleskopët dhe kamerat e tyre për të kapur bukurinë e qiellit të natës pa ndërhyrjen e ndotjes nga drita. Ajay Talwar, një astrofotografi i vlerësuar me çmime, theksoi rëndësinë e qiejve të errët për vëzhgimin e objekteve të zbehta dhe kapjen e fotografive të detajuara. Ai theksoi se disa fenomene astronomike si Agimi i rremë dhe Drita Zodiakale mund të vërehen vetëm nga Hanle për shkak të errësirës së saj.

Një nga pikat kryesore të festës së yjeve ishte mundësia për të parë dhe fotografuar Dritën Zodiakale, e cila është drita e dobët e diellit e shpërndarë nga pluhuri në rrafshin e sistemit diellor. Pjesëmarrësit mund ta vëzhgonin këtë fenomen në dy netë të njëpasnjëshme.

Ngjarja tërhoqi pjesëmarrës nga vende të ndryshme në të gjithë Indinë, duke përfshirë Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep dhe Mumbai. Sudhash Natarajan nga Shoqëria Astronomike e Bangalores përmendi se si qielli Bortle-1 i Hanle, i përcaktuar si niveli më i errët, e lejoi atë të vëzhgonte galaktika të zbehta të errëta. Ai shprehu entuziazmin e tij për kthimin në Hanle çdo vit.

Përveç festës së yjeve, IIA, me financim nga UT Ladakh, ka ofruar 24 teleskopë të vegjël për fshatarët e përzgjedhur brenda rezervës dhe i ka trajnuar ata si Ambasadorë të Astronomisë. Kjo nismë synon të përfshijë dhe të edukojë komunitetin lokal rreth astronomisë dhe të rrisë më tej potencialin astro-turistik të Hanle.

Drejtoresha e IIA-s, Prof. Annapurni Subramaniam, shprehu kënaqësinë e saj për ndarjen e qiejve unikë të HDSR-së me entuziastët e astronomisë dhe vlerësoi trajnimin e komuniteteve lokale si Ambasadorë të Astronomisë për turistët.

Në përgjithësi, festa e parë zyrtare e yjeve në Hanle Dark Sky Reserve u dha astronomëve amatorë mundësinë të përjetonin qiejt e errët të pacenuar dhe të kapnin objektet qiellore në detaje. Suksesi i ngjarjes ka nxjerrë në pah potencialin e Hanle si një destinacion i kërkuar për entuziastët e astronomisë në Indi dhe më gjerë.

Përkufizime:

– Instituti Indian i Astrofizikës (IIA): Një organizatë që kryen kërkime në fusha të ndryshme të astrofizikës dhe astronomisë në Indi.

– Departamenti i Mbrojtjes së Kafshëve të Egra, UT Ladakh: Një departament përgjegjës për mbrojtjen dhe ruajtjen e kafshëve të egra në Territorin Union të Ladakh.

– Rezerva e qiellit të errët Hanle (HDSR): Një zonë me rreze rreth 22 km rreth Hanle që është caktuar si një rezervë e qiellit të errët për të kontrolluar ndotjen e dritës dhe për të ruajtur qiejt e errët për kërkime astronomike dhe astro-turizëm.

– Agimi i rremë: Një fenomen i vërejtur para agimit ku qielli duket i ndriçuar edhe pse dielli ende nuk ka lindur.

– Drita Zodiakale: Drita e dobët e diellit e shpërndarë nga pluhuri në rrafshin e sistemit diellor, e dukshme në qiejt e errët para agimit ose pas perëndimit të diellit.

– Shkalla e Bortle: Një shkallë numerike që mat errësirën e qiellit të natës, me Bortle-1 që është niveli më i errët.

– Ambasadorët e Astronomisë: Fshatarët brenda Rezervës Hanle Dark Sky, të cilët janë trajnuar për të edukuar dhe udhëhequr turistët në aktivitete të lidhura me astronominë.

Burimet: Instituti Indian i Astrofizikës (IIA), Departamenti i Mbrojtjes së Kafshëve të Egra, UT Ladakh.