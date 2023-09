Trungjet e lashta prej druri zbulojnë aftësitë e avancuara të njerëzve të hershëm

Arkeologët kanë zbuluar trungje të lashta prej druri në Zambi që sfidojnë supozimet e mëparshme rreth aftësive të njerëzve të hershëm. Gjetjet, të publikuara në revistën Nature, sugjerojnë se njerëzit e epokës së gurit ndërtuan struktura gati gjysmë milioni vjet më parë, duke treguar një nivel inteligjence dhe imagjinate që më parë ishte i panjohur.

Projekti hulumtues Deep Roots of Humanity i Universitetit të Liverpool-it gërmoi dhe analizoi lëndën drusore të lashtë. Profesor Larry Barham, drejtuesi i projektit, u shpreh se ky zbulim ka ndryshuar kuptimin e tij për paraardhësit e hershëm njerëzor. Ai beson se këta njerëz të lashtë përdorën aftësitë dhe kreativitetin e tyre për të ndërtuar diçka të re dhe të madhe nga druri.

Studiuesit gjetën gjithashtu mjete të lashta prej druri, duke përfshirë shkopinj gërmimi, por zbulimi më emocionues ishte dy copa druri që përshtateshin së bashku në kënde të drejta. Veglat prej guri u përdorën për të prerë prerjet në trungje, duke i lejuar ato të bashkohen në mënyrë strukturore. Duke analizuar shtresat e tokës në të cilat ishte varrosur druri, ekipi përcaktoi se ishte afërsisht 476,000 vjet i vjetër.

Dëshmitë e mëparshme të përdorimit të drurit nga njerëzit kanë qenë të kufizuara në prodhimin e zjarrit dhe përpunimin e mjeteve të thjeshta. Ky zbulim sfidon nocionin se njerëzit e hershëm bënin jetë thjesht nomade dhe tregon se ata ishin të aftë për ndërtime më komplekse.

Qëllimi i këtyre strukturave prej druri mbetet i paqartë. Madhësia e trungjeve sugjeron se ato janë përdorur për të ndërtuar diçka thelbësore, ndoshta një platformë për një strehë ose një strukturë pranë një lumi për peshkim. Megjithatë, pa prova më të plota, është e vështirë të përcaktohet natyra e saktë e këtyre strukturave ose lloji i njerëzve të lashtë që i ndërtuan ato.

Artefaktet prej druri janë transportuar në Mbretërinë e Bashkuar për analiza dhe ruajtje. Pasi kjo të përfundojë, ato do të kthehen në Zambia për t'u shfaqur. Shpresa është se këto zbulime do të pasurojnë koleksionet dhe do të hedhin dritë mbi traditën e përpunimit të drurit në Zambi dhe ndërveprimet e lashta njerëzore me mjedisin.

Burimi: BBC News