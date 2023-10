E ardhmja e ushqimit në hapësirë: Rritja e bimëve për misione afatgjata

By

Ndërsa NASA përgatitet për misionet në Hënë dhe Mars, një sfidë thelbësore është sigurimi i një burimi të qëndrueshëm ushqimi për anëtarët e ekuipazhit gjatë qëndrimit të tyre të zgjatur në hapësirë. Aktualisht, astronautët mbështeten kryesisht në ushqimin e parapaketuar, i cili ka kufizime në aspektin e cilësisë dhe ushqimit me kalimin e kohës. Për të adresuar këtë çështje, studiuesit po eksplorojnë mundësinë e rritjes së ushqimit në hapësirë, duke minimizuar nevojën për furnizim të shpeshtë dhe duke siguruar një furnizim të freskët dhe të ushqyeshëm me ushqim për misione afatgjata.

NASA inicioi projektin "Rritja përtej Tokës" në bashkëpunim me Kopshtin Botanik Fairchild në 2015. Ky projekt përfshin qindra klasa shkencore të shkollave të mesme dhe të mesme në të gjithë Shtetet e Bashkuara që rritin fara të ndryshme në një habitat të ngjashëm me atë në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës ( ISS). Farërat që lulëzojnë në këto klasa më pas transferohen në një dhomë në Qendrën Hapësinore Kennedy të NASA-s për testime të mëtejshme. Farat e përzgjedhura dërgohen përfundimisht në ISS për të vlerësuar rritjen e tyre në kushte mikrograviteti.

NASA ka zhvilluar gjithashtu sisteme të specializuara për të mbështetur rritjen e bimëve në hapësirë. Sistemi i Prodhimit të Perimeve (Veggie) është një dhomë me fuqi të ulët e aftë për të mbajtur gjashtë bimë. Anëtarët e ekuipazhit priren manualisht te bimët, duke i ujitur ato me dorë. Një sistem tjetër, Sistemi pasiv i shpërndarjes së lëndëve ushqyese orbitale (Veggie PONDS), automatizon ushqimin dhe lotimin e bimëve. Habitati i avancuar i bimëve është një pajisje plotësisht e automatizuar e krijuar për të studiuar rritjen e bimëve me përfshirje minimale të ekuipazhit.

Kushtet e dritës dhe lëndëve ushqyese janë kritike për rritjen e suksesshme të bimëve në hapësirë. Një seri eksperimentesh të njohura si Veg-04A, Veg-04B dhe Veg-05 eksploruan rritjen e mustardës Mizuna, një kulturë e gjelbër me gjethe, në kushte të ndryshme drite. Rendimenti, përbërja ushqyese dhe nivelet mikrobiale të bimëve të rritura në hapësirë ​​u krahasuan me ato të rritura në Tokë. Anëtarët e ekuipazhit vlerësuan gjithashtu shijen, strukturën dhe karakteristikat e tjera të produktit. Një tjetër eksperiment, Plant Habitat-04, u përqendrua në ndërveprimet bimore-mikrobe dhe vlerësoi shijen dhe strukturën e specave kilit.

Eksperimentet fillestare kanë treguar se mikrograviteti mund të ndikojë në zhvillimin e bimëve, por nuk dëmton shëndetin e përgjithshëm të bimëve. Për shembull, bimët e grurit u rritën 10% më të larta në mikrogravitet në krahasim me homologët e tyre në Tokë. Hulumtimet e rritjes së fidanëve zbuluan se fidanët mund të përshtaten me mikrogravitetin duke ndryshuar shprehjen e gjeneve në lidhje me stresorët e shkaktuar nga hapësira. Ndjeshmëria e gravitetit në bimë u eksplorua përmes hetimit të Sensimit të Gravitetit të Bimëve të kryer nga Agjencia Japoneze e Kërkimit të Hapësirës Ajrore (JAXA). Ky studim mati ndikimin e mikrogravitetit në nivelet e kalciumit, duke ofruar njohuri në hartimin e metodave efektive për rritjen e bimëve në hapësirë.

Shpërndarja adekuate e ujit është një sfidë e rëndësishme në mikrogravitetin. Hetimi i Menaxhimit të Ujit të Ujit demonstroi një metodë hidroponike për sigurimin e ujit dhe ajrit për rrënjët e bimëve. Studimi XROOTS eksperimentoi me teknikat hidroponike dhe aeroponike (me bazë ajri) si alternativa ndaj kultivimit tradicional me bazë toke. Këto teknika kanë potencialin për të mundësuar prodhimin e bimëve në shkallë të gjerë për eksplorimin e hapësirës në të ardhmen.

Për më tepër, hetimet e VEG-03 përfshinin kultivimin e perimeve të ndryshme, duke përfshirë Extra Xhuxhi Pak Choi, Mustardë Amara dhe Marule Romaine të Kuqe. Gjatë eksperimentit, astronauti i NASA-s Mike Hopkins kreu transplantin e parë të bimëve në hapësirë, duke transferuar filiza të shëndetshëm nga një jastëk bimore në ato të vështira në Veggie. Ky transplant i suksesshëm paraqet mundësi të reja për rritjen e rritjes së bimëve në mikrogravitet dhe zgjerimin e shumëllojshmërisë së kulturave që mund të rriten në hapësirë.

Ndërsa NASA vazhdon kërkimet dhe eksperimentet e saj, është e qartë se rritja e bimëve në hapësirë ​​është një zgjidhje premtuese për misionet afatgjata. Njohuritë e marra nga këto përpjekje do të ndihmojnë në formimin e teknologjive dhe metodave të ardhshme për prodhimin e qëndrueshëm të ushqimit në hapësirë, duke mbështetur qëllimet ambicioze të agjencisë për eksplorimin njerëzor përtej Tokës.

