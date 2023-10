Shtresa e akullit të Grenlandës mund të jetë më rezistente ndaj ngrohjes globale sesa mendohej më parë

By

Një studim i ri i publikuar së fundmi sugjeron se shtresa e akullit të Grenlandës mund të jetë më elastike ndaj ngrohjes globale sesa besohej më parë. Studiuesit zbuluan se shtresa e akullit reagon ngadalë ndaj ngrohjes së shkaktuar nga njeriu, që do të thotë se ulja e emetimeve të gazeve serrë brenda disa shekujve të ardhshëm mund të parandalojë shkrirjen e saj.

Studimi, i kryer nga studiues nga Instituti i Potsdamit për Kërkimin e Ndikimit Klimatik dhe Universitetit Arktik të Norvegjisë, përdori modele kompjuterike për të simuluar efektet e mundshme të skenarëve të ndryshëm të temperaturës në shtresën e akullit. Ata arritën në përfundimin se edhe nëse pragjet kritike të temperaturës tejkalohen përkohësisht, do të ishte ende e mundur të parandalohej një pikë kthese që do të rezultonte në një rritje të konsiderueshme të nivelit të detit gjatë qindra mijëra viteve.

Megjithatë, studiuesit theksojnë se kjo nuk do të thotë se përpjekjet për të luftuar ndryshimet klimatike duhet të zbuten. Ata deklarojnë se reduktimi i emetimeve të gazeve serrë dhe adresimi i ngrohjes globale mbetet vendimtar dhe urgjent. Studimi thekson rëndësinë e stabilizimit të temperaturave globale në jo më shumë se 1.5 gradë Celsius mbi nivelet para-industriale për të parandaluar shkrirjen e mëtejshme të shtresës së akullit.

Shtresa e akullit të Grenlandës mbulon rreth 80% të ishullit më të madh në botë dhe aktualisht po kontribuon në rritjen e nivelit të detit. Nëse do të shkrihej plotësisht, nivelet globale të detit do të rriteshin me rreth 24 këmbë, duke rezultuar në pasoja shkatërruese për qytetet bregdetare në mbarë botën.

Ky studim jep shpresë se nëse ndërmerren veprime të menjëhershme për të reduktuar emetimet e gazrave serrë, skenari më i keq i shembjes së shtresës së akullit dhe rritjes drastike të nivelit të detit mund të shmanget. Megjithatë, koha e reduktimit të emetimeve është thelbësore, pasi një vonesë prej më shumë se disa shekujsh mund të çojë ende në një rritje të konsiderueshme të nivelit të detit.

Në përfundim, ndërsa studimi sugjeron se shtresa e akullit të Grenlandës mund të jetë më elastike ndaj ngrohjes globale, ai nënvizon nevojën për veprime urgjente për të adresuar ndryshimet klimatike dhe për të minimizuar rreziqet që lidhen me shkrirjen e shtresave të akullit.

