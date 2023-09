Fleksibiliteti i sjelljes Lehtëson zgjerimin e shpejtë të gamës në gracklat me bisht të madh

By

Studiuesit nga Instituti i Antropologjisë Evolucionare Max Planck, Universiteti i Kalifornisë Santa Barbara dhe Universiteti i Roçesterit kanë zbuluar se grackle me bisht të madh, një specie zogjsh që po zgjeron me shpejtësi popullsinë e saj në të gjithë Amerikën e Veriut, i detyrohet suksesit të saj. sjellje. Studiuesit zbuluan se grackles me bisht të madh kanë rritur gjerësinë e habitatit të tyre dhe janë përshtatur për të jetuar në mjedise më urbane dhe të thata, ndryshe nga i afërmi i tyre më i afërt, gërvishtja me bisht varke.

Studimi, i bazuar në vëzhgimet e shkencës qytetare të dukurive të shpendëve midis viteve 1979 dhe 2019, zbuloi se gracklat me bisht të madh nuk u zhvendosën thjesht në habitate të reja që përputheshin me kërkesat e tyre të mëparshme, por zgjeruan në mënyrë aktive gamën e tyre duke zhvendosur preferencat e tyre të habitatit. Anasjelltas, gracklat me bisht të varkave e zhvendosën rrezen e tyre pak drejt veriut në përgjigje të ndryshimit të klimës.

Studiuesit hetuan gjithashtu rolin e sjelljes në aftësinë e grackles me bisht të madh për t'u përshtatur me habitatet e reja. Ata zbuluan se popullsia në skajin e gamës shfaqi më shumë fleksibilitet dhe këmbëngulje në krahasim me popullsinë jo-periferike. Studiuesit spekulojnë se këmbëngulja i lejon individët të gjejnë zgjidhje për sfidat në mjedise të reja, ndërsa ndryshueshmëria në fleksibilitet brenda një popullate rrit shanset për zgjerim të suksesshëm.

Gjetjet theksojnë rëndësinë e fleksibilitetit dhe këmbënguljes në lehtësimin e zgjerimeve të shpejta të diapazonit dhe sugjerojnë që të kuptuarit se si speciet si gërvishtjet me bisht të madh përshtaten me mjediset e reja, mund të ofrojë njohuri për të ndihmuar speciet në rënie të përballen me ndryshimet mjedisore.

Burimi: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)