Ngrohja globale mund të rrisë përhapjen e grabitqarit të shkëmbinjve koralorë

Ngrohja globale jo vetëm që kontribuon në zbardhjen e koraleve, por gjithashtu ka potencialin për të rritur popullsinë e yjeve të detit me kurorë me gjemba, të cilët janë grabitqarë të njohur të shkëmbinjve koralorë. Këta yje deti, në fazën e tyre të rritur, janë grabitqarë të vërtetë që gllabërojnë shkëmbinjtë koralorë. Megjithatë, si të mitur, ata veprojnë si barngrënës dhe presin që koralet e gjalla të rikuperohen përpara se të bëhen grabitqarë të koraleve.

Shkencëtarët nga Universiteti i Sidneit kryen eksperimente për të testuar rezistencën e yjeve të detit të mitur me kurorë me gjemba ndaj stresit të nxehtësisë. Eksperimentet synonin të imitonin kushtet e valëve të të nxehtit detar që çojnë në zbardhjen e koraleve dhe vdekshmërinë. Yjet e detit u ekspozuan ndaj skenarëve të valëve të të nxehtit me temperatura që varionin nga 28°C deri në 30°C dhe ata treguan një tolerancë dukshëm më të madhe ndaj kushteve të valëve të të nxehtit në krahasim me koralet.

Studimi, i botuar në revistën Global Change Biology, zbuloi se yjet e mitur me kurorë me gjemba ishin në gjendje të përballonin temperaturat e larta deri në 20 ditë. Kjo rezistencë është gati tre herë më e madhe se intensiteti i nxehtësisë që shkakton zbardhjen e koraleve. Gjetjet sugjerojnë se ngrohja e ujërave mund të përfitojë në të vërtetë këta yll deti. Bollëku i habitatit të rrënojave të koraleve që rezulton nga zbardhja dhe vdekshmëria e koraleve lejon që numri i tyre të rritet me kalimin e kohës.

Ngrohja e oqeanit është një kërcënim i drejtpërdrejtë për mbijetesën e koraleve, me specie të ndryshme koralore që zhduken në rajone si Mesdheu dhe Reef Barrier i Madh në Australi duke përjetuar zbardhje të rëndë. Sipas një raporti të qeverisë australiane, 91% e koraleve të Reef Barrier të Madh u dëmtuan nga zbardhja pas një vale të zgjatur të verës.

Si përfundim, ngrohja globale përbën një kërcënim të rëndësishëm për shkëmbinjtë koralorë jo vetëm nëpërmjet zbardhjes, por edhe duke nxitur potencialisht përhapjen e yjeve të detit me kurorë me gjemba. Të kuptuarit e ndikimeve të ndryshimeve klimatike në ekosistemet detare është thelbësore për përpjekjet e ruajtjes.

Burimet:

– Universiteti i Sidneit

– Global Change Biology Journal