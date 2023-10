Tetor Skywatching: Ngjarjet Qiellore për të Vëzhguar

By

Tetori është një muaj magjepsës për entuziastët e shikimit të qiellit, pasi ofron një sërë fenomenesh qiellore për t'u vëzhguar. Nga planetët që godasin një pozë në qiell deri te një eklips "unazë zjarri" i Diellit, ka diçka për të shijuar të gjithë.

Më 10 tetor, vëzhguesit e qiellit do të kenë mundësinë të dallojnë Venusin në lindje para lindjes së diellit. E shoqëruar nga një gjysmëhënë e hollë, Venusit do t'i bashkohet zemra e ndritur e luanit Luan dhe yllit të bardhë-kaltërosh Regulus, duke krijuar një shfaqje të bukur qiellore.

Një nga ngjarjet më të pritura në tetor është eklipsi i "unazës së zjarrit" të Diellit, i cili do të ndodhë më 14 tetor. Kjo ngjarje qiellore do të jetë e dukshme vetëm në shtegun e ngushtë të unazës që shtrihet nga Oregon në Teksas dhe pjesë të Meksika, Amerika Qendrore dhe Amerika e Jugut. Megjithatë, edhe ata jashtë shtegut të unazës do të jenë ende në gjendje të dëshmojnë një eklips të pjesshëm.

Është e rëndësishme të theksohet se vëzhgimi i një eklipsi diellor kërkon mbrojtje të veçantë të syve, siç janë syzet e eklipsit ose një filtër diellor i specializuar. Skywatchers mund të përdorin gjithashtu metoda indirekte shikimi si një projektor me vrima për të vëzhguar në mënyrë të sigurt eklipsin. Eklipsi tjetër total diellor do të ndodhë më 8 prill 2024 dhe do të përfshijë të gjithë Shtetet e Bashkuara.

Më 23 tetor, Hëna, rreth 70% e ndriçuar, do të varet vetëm nën planetin e rrethuar të Saturnit në qiellin e natës. Duke parë drejt jugut një ose dy orë pas perëndimit të diellit, vëzhguesit mund të dëshmojnë këtë shtrirje qiellore të lë pa frymë. Mbrëmjen e ardhshme, Hëna do të shihet e varur pikërisht në lindje të Saturnit, duke ofruar një mundësi tjetër për t'u mrekulluar me këtë çiftim qiellor.

Për ta mbyllur muajin me nota të larta, më 28 tetor, hëna e plotë dhe Jupiteri do të afrohen mjaftueshëm për të krijuar një pamje mbresëlënëse në qiell. Këto dy objekte të ndritshme do të ofrojnë një shfaqje vizuale mahnitëse për vëzhguesit e qiellit.

Tetori është me të vërtetë një muaj i mbushur me kënaqësi qiellore për entuziastët e shikimit të qiellit. Pavarësisht nëse është vëzhgimi i eklipsit të "unazës së zjarrit" ose mahnitja me rreshtimet qiellore të planetëve dhe Hënës, ka mrekulli të panumërta për të eksploruar në qiellin e natës.

Përkufizime:

– Fenomenet qiellore: Ngjarjet ose dukuri që ndodhin në qiell, të tilla si eklipset, rreshtimet dhe pozicionet planetare.

– Eklipsi unazor i diellit: Një lloj eklipsi diellor ku Hëna nuk e mbulon plotësisht Diellin, duke lënë një unazë të dritës së diellit të dukshme rreth skajeve të Hënës.

– Metoda e shikimit indirekt: Një mënyrë e sigurt për të vëzhguar një eklips diellor ose objekte të tjera qiellore të ndritshme pa shikuar drejtpërdrejt diellin, si p.sh. përdorimi i një projektori me vrima.

Burimet:

- NASA JPL (Twitter)