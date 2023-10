Simulimi i migrimit afatgjatë të radionuklideve në shkëmbinjtë e thyer duke përdorur modelimin gjeoteknik të centrifugës

Studiuesit nga Universiteti Zhejiang kanë zhvilluar një metodë të re për të simuluar transportin e radionuklideve ose ndotësve përmes granitit të thyer në shkallë të vogël duke përdorur modelimin gjeoteknik të centrifugës. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për të kuptuar çështjet e transportit afatgjatë në shkallë të mëdha hapësinore dhe të gjata kohore. Hedhja e thellë gjeologjike është një metodë e pranuar gjerësisht për menaxhimin e mbetjeve radioaktive, por ekziston rreziku i rrjedhjeve të mundshme ose ndryshimeve në mjedisin gjeologjik, të cilat mund të çojnë në migrimin e radionuklideve në biosferë.

Metodat tradicionale të monitorimit në terren ishin të pamjaftueshme për të adresuar këto çështje afatgjata të transportit. Megjithatë, studiuesit kanë shfrytëzuar aftësitë e teknologjisë së printimit 3D për të krijuar një dizajn unik strukturor për mostrat e shkëmbinjve të thyer me përshkueshmëri të rregullueshme. Duke e kombinuar këtë me një aparat kontrolli të mbyllur, ata ishin në gjendje të kryenin eksperimente me gravitet normal dhe me hipergravitet për të vlerësuar performancën e pengesave të shkëmbinjve të thyer me përshkueshmëri të ulët.

Eksperimenti i hiper-gravitetit u përdor fillimisht për të simuluar transportin e ndotësve në tokë, por efektet e tij në shkëmbin e thyer mbetën të panjohura. Studiuesit përdorën modelin e rrjetit të thyerjeve të printuara në 3D dhe eksperimentin e hiper-gravitetit për të mbushur këtë boshllëk njohurish. Rezultatet treguan se kjo metodologji mund të vlerësojë me sukses performancën e pengesës afatgjatë të shkëmbit të thyer me përshkueshmëri të ulët.

Ky zbulim ka implikime të rëndësishme në fushën e depozitimit të thellë gjeologjik. Studiuesit shpresojnë që gjetjet e tyre do të frymëzojnë eksplorimin e mëtejshëm të potencialit të eksperimenteve të hiper-gravitetit dhe rrjeteve të thyerjeve të printuara në 3D në vlerësimin e qëndrueshmërisë afatgjatë të metodave të asgjësimit. Ky hulumtim hap mundësi të reja për studimin e transportit të radionuklideve ose ndotësve në shkëmbinj të thyer dhe përmirësimin e sigurisë së asgjësimit të thellë gjeologjik të mbetjeve bërthamore.

Burimi: Wenjie Xu et al, "Eksperimenti i hiper-gravitetit i transportit të substancave të tretura në shkëmbin e thyer dhe metoda e vlerësimit për performancën afatgjatë të pengesave", Buletini i Mekanikës së Rockëve (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042