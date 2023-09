Metoda e re lejon modifikimin e njëkohshëm të gjenit tek kafshët

By

Studiuesit nga ETH Cyrih kanë zhvilluar një metodë që lejon modifikime të shumta të gjeneve në qelizat e një kafshe të vetme duke përdorur gërshërët e gjenit CRISPR-Cas. Qelizat në organe individuale modifikohen gjenetikisht në një mënyrë të ngjashme me mozaikun, ku çdo qelizë ka vetëm një gjen të ndryshuar. Kjo metodë u mundëson shkencëtarëve të studiojnë efektet e ndryshimeve të ndryshme të gjeneve në një eksperiment të vetëm.

Studiuesit e aplikuan me sukses këtë qasje te minjtë e rritur, duke shënuar herën e parë që është bërë te kafshët e gjalla. Ata përdorën virusin e lidhur me adeno (AAV) për të dhënë udhëzime në qelizat e minjve për shkatërrimin e gjeneve. Duke infektuar minjtë me një përzierje virusesh që mbanin udhëzime të ndryshme, ata ishin në gjendje të çaktivizonin gjene të ndryshme në qelizat e trurit.

Duke përdorur këtë metodë, studiuesit fituan njohuri të reja për një çrregullim të rrallë gjenetik te njerëzit e njohur si sindroma e fshirjes 22q11.2. Ata u fokusuan në 29 gjene në rajonin kromozomal të lidhur me sëmundjen dhe zbuluan se tre nga këto gjene luajnë një rol të rëndësishëm në mosfunksionimin e qelizave të trurit. Studimi zbuloi gjithashtu modele në qelizat e miut që të kujtojnë skizofreninë dhe çrregullimet e spektrit të autizmit. Ky informacion i ri mund të çojë potencialisht në zhvillimin e barnave që kompensojnë aktivitetin jonormal të gjenit.

Metoda ka aplikime përtej studimit të këtij çrregullimi gjenetik të veçantë. Mund të përdoret për të studiuar çrregullime dhe sëmundje të tjera gjenetike me gjene të shumta të përfshira. Studiuesit planifikojnë të rrisin numrin e gjeneve të modifikuara nga 29 në disa qindra për eksperiment. Ata kanë aplikuar për një patentë mbi teknologjinë dhe po krijojnë një spin-off për të zhvilluar dhe përdorur më tej këtë metodë.

